Una mujer ha sido asesinada a tiros este sábado en Zaragoza por un hombre que luego se ha suicidado, en un crimen ocurrido en el barrio de Las Fuentes, han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón.

El suceso se ha producido a las 9:20 horas en la calle Cardenal Cisneros, cuando un hombre ha disparado sobre la mujer y luego contra sí mismo, muriendo los dos.

El delegado del Gobierno de Aragón, Fernando Beltrán, se ha desplazado al lugar de los hechos mientras se investiga la relación entre ambos fallecidos para determinar si se trata de un nuevo crimen machista.