Un hombre mata a tiros a una mujer en Zaragoza y después se suicida
- El suceso se ha producido a las 9:20 horas en la calle Cardenal Cisneros
- El 016 es el teléfono de atención a víctimas, gratuito y no deja huella en la factura; el correo es 016-online@igualdad.gob.es
Una mujer ha sido asesinada a tiros este sábado en Zaragoza por un hombre que luego se ha suicidado, en un crimen ocurrido en el barrio de Las Fuentes, han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón.
El suceso se ha producido a las 9:20 horas en la calle Cardenal Cisneros, cuando un hombre ha disparado sobre la mujer y luego contra sí mismo, muriendo los dos.
El delegado del Gobierno de Aragón, Fernando Beltrán, se ha desplazado al lugar de los hechos mientras se investiga la relación entre ambos fallecidos para determinar si se trata de un nuevo crimen machista.
Si necesitas ayuda: 016
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es, en 16 idiomas.
También se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de ser imposible realizar una llamada, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.