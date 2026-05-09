Todo preparado para los Premios Platino 2026 de la discordia: estos son los nominados

Todo está preparado para la gala de los XIII Premios Platino Xcaret del cine iberoamericano de este sábado 9 de mayo en México. Lo que debería haber sido una gran fiesta para celebrar el talento audiovisual a ambas orillas del Atlántico se ha visto empañada por la polémica.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha cancelado el último tramo de su viaje a México y su presencia en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret en la Riviera Maya. El comunicado de la Comunidad de Madrid denuncia "amenazas" del gobierno mexicano sobre cerrar el complejo hotelero que, igual que la CAM, patrocina los Platino.

El grupo Xcaret ha "desmentido categóricamente" haber recibido amenazas o instrucciones del gabinete de Claudia Sheinbaum y ha instado a la organización de los premios a "retirar la invitación a Ayuso" para evitar que el evento "sea utilizado como plataforma política".

El público premia Los domingos Más allá de la discordia entre patrocinadores de los Platino, como aperitivo, este viernes se han entregado los premios del público y la audiencia ha decidido que la mejor pelicula iberoamericana es Los domingos, que sigue su racha imparable de triunfos. Las coproductoras del largometraje, Marisa Fernández y Sandra Hermida, han destacado que no se esperaban "el premio más bonito, el del público". Los domingos se ha estrenado en México, Puerto Rico y Colombia en salas de cine y también en plataformas. Han incidido en que son 23 naciones y casi 700 millones de ciudadanos con "un gran peso en la cultura mundial, con etnias y cinematografías diversas que siempre se han tratado "de igual a igual". Su actriz protagonista, Patricia López Arnaiz, ha obtenido el premio Platino del público, ausente del evento, ha agradecido el reconocimiento y en un mensaje ha resaltado "la posibilidad de encuentro entre los pueblos" además ha llamado a "poner el corazón en el arte y que la belleza nos salve".

Peña y Morte, galardonados Otros dos interpretes españoles han recibido el premio del público: Candela Peña como mejor actriz de miniserie por Furia y Álvaro Morte por dar vida a Adolfo Suárez en Anatomía de un instante. El público de los Platino ha distiguido también como mejor miniserie a Chespirito: Sin querer queriendo, una coproducción entre México y Estados Unidos, mientras que el mejor actor ha sido Wagner Moura por El agente secreto.

Retransmisión en RTVE Se puede seguir la alfombra roja en directo de los XIII Premios Platino Xcaret en RTVEPlay en la madrugada del sábado al domingo, de 01:00 a 02:00 horas. La gala completa de entrega de los galardones, se emitirá sin anuncios y con comentarios de Yolanda Flores de RNE, en La 2 de TVE y también en la plataforma RTVEPlay este domingo a partir de las 23:30 horas. La brasileña El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho, que se fue de vacío en los Oscar, acumula ocho candidaturas y ya ha logrado tres (música, montaje y dirección de arte); y Sirat, de Oliver Laxe, que corrió la misma suerte, opta a siete de los que ha materializado tres (sonido, fotografía y efectos especiales). Dado el alto número de concurrentes, en la gala solo se entregan 14 premios. Los ganadores de las 21 categorías con menos caché han recibido sus galardones en el acto inaugural de los Platino este 7 de mayo (consultar la lista abajo).

Primeros ganadores El ganador indiscutible de esta edición es el actor argentino Guillermo Francella que ha logrado el Premio Platino de Honor por toda su carrera, pero sigue en plena forma y opta también al galardón de Mejor interpretación masculina por su papel en Homo argentum. Actor todoterreno de cine, teatro y televisión, Francella confiesa a RTVE.es que la actuación le "hace sentirse vivo", considera que no tiene retos pendientes, incluso ha interpretado un par de musicales y que solo le quedaría hacer algún clásico, pero acaba por admitir que "el teatro en verso tampoco le interesa mucho". Entre los actores secundarios, Álvaro Cervantes ha obtenido el Platino por encarnar a Héctor, un padre primerizo en Sorda y Camila Pláate por dar vida a una mujer injustamente encarcelada tras sufrir un aborto espontáneo en Belén. En cuanto a las series, las espadas siguen en alto entre Argentina y España: El Eternauta, de Bruno Stagnaro, lidera la clasificación con 13 nominaciones, mientras que Anatomía de un instante (Rafael Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Araújo, Alberto Rodríguez) le pisa los talones con 12 candidaturas. De momento, El eternauta saca ventaja (5 galardones por 4 de la miniserie española) con dos Platino para sus actores de reparto César Troncoso y Andrea Pietro, mientras que reserva a un peso pesado, Ricardo Darín, para competir en la categoría de interprete principal.

Premios Platino 2026: lista completa de nominados

Mejor Película iberoamericana de ficción Aún es de noche en Caracas

Belén

Los domingos

El agente secreto

Sirat

Mejor Comedia iberoamericana de ficción La cena

Homo argentum

Un cabo suelto

Un poeta

Mejor Dirección Alauda Ruiz de Azúa por 'Los domingos'

Dolores Fonzi por 'Belén'

Kleber Mendonça Filho por 'El agente secreto'

Oliver Laxe por 'Sirat'

Mejor Guion Los domingos

El agente secreto

Sirat

Un poeta

Mejor Interpretación masculina Alberto San Juan por La cena

Guillermo Francella por Homo argentum

Ubeimar Ríos por Un poeta

Wagner Moura por El agente secreto

Mejor Interpretación femenina Blanca Soroa por Los domingos

Dolores Fonzi por Belén

Natalia Reyes por Aún es de noche en Caracas

Patricia López Arnaiz por Los domingos

Mejor Interpretación masculina de reparto Álvaro Cervantes por Sorda (ganador)

(ganador) Edgar Ramírez por Aún es de noche en Caracas

Juan Minujín por Los domingos

Rodrigo Santoro por El sendero azul

Mejor Interpretación femenina de reparto Camila Pláate por Belén (ganadora)

(ganadora) Dira Paes por Manas

Julieta Cardinali por Belén

Nagore Aramburu por Los domingos

Mejor Música original Maspalomas

El último blues del croata

Un poeta

El agente secreto (ganador)

Mejor montaje Los domingos

Sirat

El agente secreto (ganadora)

(ganadora) Un poeta

Mejor Dirección de arte La misteriosa mirada del flamenco

La cena

Belén

El agente secreto (ganadora)

Mejor Dirección de fotografía Los domingos

Belén

Un poeta

Sirat (ganadora)

Mejor Dirección de sonido Sirat (ganadora)

(ganadora) Cordillera de fuego

Belén

Sorda

Mejor Diseño de vestuario Los domingos

La cena (ganadora)

(ganadora) Belén

El agente secreto

Mejores efectos especiales Los tigres

Belén

Sirat (ganadora)

(ganadora) Aún es de noche en Caracas

Mejor maquillaje y peluquería Los domingos

El cautivo (ganadora)

(ganadora) O filho de mil homens

As meninas exemplares

Cine y educación en valores Belén (ganadora)

(ganadora) La mujer de la fila

Manas

Sorda

Mejor Película de Animación Decorado

Olivia y las nubes

Soy Frankelda

Kayara

Mejor Película documental Bajo las banderas, el sol

Flores para Antonio

Tardes de soledad

Apocalipsis en el Trópico

Premio Platino a la Mejor Ópera prima Manas

La misteriosa mirada del flamenco

Sorda

No nos moverán

Mejor Miniserie o Teleserie cinematográfica iberoamericana 'Anatomía de un instante'

'Chespirito: sin querer queriendo'

'El eternauta'

'Las muertas'

Mejor Interpretación masculina en miniserie o teleserie Álvaro Morte por Anatomía de un instante

Javier Cámara por Yakarta

Leonardo Sbaraglia por Menem

Ricardo Darín por El eternauta

Mejor Interpretación femenina en miniserie o teleserie Candela Peña por Furia

Carla Quílez por Yakarta

Griselda Siciliani por Envidiosa

Paulina Gaitán por Las muertas

Mejor Interpretación masculina de reparto en miniserie o teleserie César Troncoso por El eternauta (ganador)

(ganador) David Lorente por Anatomía de un instante

Eduard Fernández por Anatomía de un instante

Juan Lecanda por Chespirito: sin querer queriendo

Mejor Interpretación femenina de reparto en miniserie o teleserie Andrea Pietra por El eternauta (ganadora)

(ganadora) Leticia Huijara por Las muertas

Lorena Vega por Envidiosa

Yalitza Aparicio por Cometierra

Mejor Creador de miniserie o teleserie Cinematográfica Bruno Stagnaro por El eternauta

Mariano Valera y Ariel Winograd por Menem

Rafa Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Aráujo y Alberto Rodríguez por Anatomía de un instante

Rodrigo Guerrero por Estado de fuga: 1986

Mejor Música original en teleserie o miniserie Angela Diniz: assasinada e condenada

El eternauta (ganadora)

(ganadora) Anatomía de un instante

Estado de fuga: 1986

Mejor Dirección de montaje en teleserie o miniserie El eternauta (ganadora)

(ganadora) Menem

Anatomía de un instante

Juan Gabriel: debo, puedo y quiero

Mejor Dirección de arte en teleserie o miniserie El eternauta

Menem

Anatomía de un instante (ganadora)

(ganadora) Las muertas

Mejor Dirección de fotografía en teleserie o miniserie Las muertas

Anatomía de un instante (ganadora)

(ganadora) El eternauta

Estado de fuga: 1986

Mejor Dirección de sonido en teleserie o miniserie Anatomía de un instante (ganadora)

(ganadora) El eternauta

Estado de fuga: 1986

Mentiras: la serie

Mejor Diseño de vestuario en teleserie o miniserie Anatomía de un instante (ganadora)

(ganadora) El eternauta

Estado de fuga: 1986

Nadie nos vio partir

Menem

Mejores efectos especiales en teleserie o miniserie Cometierra

El eternauta (ganadora)

(ganadora) Menem

Cada minuto cuenta' (T2)

Mejor maquillaje y peluquería en teleserie o miniserie Mentiras: la serie

El eternauta

Menem (ganadora)

(ganadora) Anatomía de un instante