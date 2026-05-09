Todo preparado para los Premios Platino 2026 de la discordia: estos son los nominados
- En cine, las grandes favoritas son la española Los domingos y la argentina Belén
- El duelo se repite en las series con Anatomía de un instante y El Eternauta
Todo está preparado para la gala de los XIII Premios Platino Xcaret del cine iberoamericano de este sábado 9 de mayo en México. Lo que debería haber sido una gran fiesta para celebrar el talento audiovisual a ambas orillas del Atlántico se ha visto empañada por la polémica.
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha cancelado el último tramo de su viaje a México y su presencia en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret en la Riviera Maya. El comunicado de la Comunidad de Madrid denuncia "amenazas" del gobierno mexicano sobre cerrar el complejo hotelero que, igual que la CAM, patrocina los Platino.
El grupo Xcaret ha "desmentido categóricamente" haber recibido amenazas o instrucciones del gabinete de Claudia Sheinbaum y ha instado a la organización de los premios a "retirar la invitación a Ayuso" para evitar que el evento "sea utilizado como plataforma política".
El público premia Los domingos
Más allá de la discordia entre patrocinadores de los Platino, como aperitivo, este viernes se han entregado los premios del público y la audiencia ha decidido que la mejor pelicula iberoamericana es Los domingos, que sigue su racha imparable de triunfos.
Las coproductoras del largometraje, Marisa Fernández y Sandra Hermida, han destacado que no se esperaban "el premio más bonito, el del público". Los domingos se ha estrenado en México, Puerto Rico y Colombia en salas de cine y también en plataformas.
Han incidido en que son 23 naciones y casi 700 millones de ciudadanos con "un gran peso en la cultura mundial, con etnias y cinematografías diversas que siempre se han tratado "de igual a igual".
Su actriz protagonista, Patricia López Arnaiz, ha obtenido el premio Platino del público, ausente del evento, ha agradecido el reconocimiento y en un mensaje ha resaltado "la posibilidad de encuentro entre los pueblos" además ha llamado a "poner el corazón en el arte y que la belleza nos salve".
Peña y Morte, galardonados
Otros dos interpretes españoles han recibido el premio del público: Candela Peña como mejor actriz de miniserie por Furia y Álvaro Morte por dar vida a Adolfo Suárez en Anatomía de un instante.
El público de los Platino ha distiguido también como mejor miniserie a Chespirito: Sin querer queriendo, una coproducción entre México y Estados Unidos, mientras que el mejor actor ha sido Wagner Moura por El agente secreto.
Retransmisión en RTVE
Se puede seguir la alfombra roja en directo de los XIII Premios Platino Xcaret en RTVEPlay en la madrugada del sábado al domingo, de 01:00 a 02:00 horas.
La gala completa de entrega de los galardones, se emitirá sin anuncios y con comentarios de Yolanda Flores de RNE, en La 2 de TVE y también en la plataforma RTVEPlay este domingo a partir de las 23:30 horas.
La brasileña El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho, que se fue de vacío en los Oscar, acumula ocho candidaturas y ya ha logrado tres (música, montaje y dirección de arte); y Sirat, de Oliver Laxe, que corrió la misma suerte, opta a siete de los que ha materializado tres (sonido, fotografía y efectos especiales).
Dado el alto número de concurrentes, en la gala solo se entregan 14 premios. Los ganadores de las 21 categorías con menos caché han recibido sus galardones en el acto inaugural de los Platino este 7 de mayo (consultar la lista abajo).
Primeros ganadores
El ganador indiscutible de esta edición es el actor argentino Guillermo Francella que ha logrado el Premio Platino de Honor por toda su carrera, pero sigue en plena forma y opta también al galardón de Mejor interpretación masculina por su papel en Homo argentum.
Actor todoterreno de cine, teatro y televisión, Francella confiesa a RTVE.es que la actuación le "hace sentirse vivo", considera que no tiene retos pendientes, incluso ha interpretado un par de musicales y que solo le quedaría hacer algún clásico, pero acaba por admitir que "el teatro en verso tampoco le interesa mucho".
Entre los actores secundarios, Álvaro Cervantes ha obtenido el Platino por encarnar a Héctor, un padre primerizo en Sorda y Camila Pláate por dar vida a una mujer injustamente encarcelada tras sufrir un aborto espontáneo en Belén.
En cuanto a las series, las espadas siguen en alto entre Argentina y España: El Eternauta, de Bruno Stagnaro, lidera la clasificación con 13 nominaciones, mientras que Anatomía de un instante (Rafael Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Araújo, Alberto Rodríguez) le pisa los talones con 12 candidaturas.
De momento, El eternauta saca ventaja (5 galardones por 4 de la miniserie española) con dos Platino para sus actores de reparto César Troncoso y Andrea Pietro, mientras que reserva a un peso pesado, Ricardo Darín, para competir en la categoría de interprete principal.
Premios Platino 2026: lista completa de nominados
Mejor Película iberoamericana de ficción
- Aún es de noche en Caracas
- Belén
- Los domingos
- El agente secreto
- Sirat
Mejor Comedia iberoamericana de ficción
- La cena
- Homo argentum
- Un cabo suelto
- Un poeta
Mejor Dirección
- Alauda Ruiz de Azúa por 'Los domingos'
- Dolores Fonzi por 'Belén'
- Kleber Mendonça Filho por 'El agente secreto'
- Oliver Laxe por 'Sirat'
Mejor Guion
- Los domingos
- El agente secreto
- Sirat
- Un poeta
Mejor Interpretación masculina
- Alberto San Juan por La cena
- Guillermo Francella por Homo argentum
- Ubeimar Ríos por Un poeta
- Wagner Moura por El agente secreto
Mejor Interpretación femenina
- Blanca Soroa por Los domingos
- Dolores Fonzi por Belén
- Natalia Reyes por Aún es de noche en Caracas
- Patricia López Arnaiz por Los domingos
Mejor Interpretación masculina de reparto
- Álvaro Cervantes por Sorda (ganador)
- Edgar Ramírez por Aún es de noche en Caracas
- Juan Minujín por Los domingos
- Rodrigo Santoro por El sendero azul
Mejor Interpretación femenina de reparto
- Camila Pláate por Belén (ganadora)
- Dira Paes por Manas
- Julieta Cardinali por Belén
- Nagore Aramburu por Los domingos
Mejor Música original
- Maspalomas
- El último blues del croata
- Un poeta
- El agente secreto (ganador)
Mejor montaje
- Los domingos
- Sirat
- El agente secreto (ganadora)
- Un poeta
Mejor Dirección de arte
- La misteriosa mirada del flamenco
- La cena
- Belén
- El agente secreto (ganadora)
Mejor Dirección de fotografía
- Los domingos
- Belén
- Un poeta
- Sirat (ganadora)
Mejor Dirección de sonido
- Sirat (ganadora)
- Cordillera de fuego
- Belén
- Sorda
Mejor Diseño de vestuario
- Los domingos
- La cena (ganadora)
- Belén
- El agente secreto
Mejores efectos especiales
- Los tigres
- Belén
- Sirat (ganadora)
- Aún es de noche en Caracas
Mejor maquillaje y peluquería
- Los domingos
- El cautivo (ganadora)
- O filho de mil homens
- As meninas exemplares
Cine y educación en valores
- Belén (ganadora)
- La mujer de la fila
- Manas
- Sorda
Mejor Película de Animación
- Decorado
- Olivia y las nubes
- Soy Frankelda
- Kayara
Mejor Película documental
- Bajo las banderas, el sol
- Flores para Antonio
- Tardes de soledad
- Apocalipsis en el Trópico
Premio Platino a la Mejor Ópera prima
- Manas
- La misteriosa mirada del flamenco
- Sorda
- No nos moverán
Mejor Miniserie o Teleserie cinematográfica iberoamericana
- 'Anatomía de un instante'
- 'Chespirito: sin querer queriendo'
- 'El eternauta'
- 'Las muertas'
Mejor Interpretación masculina en miniserie o teleserie
- Álvaro Morte por Anatomía de un instante
- Javier Cámara por Yakarta
- Leonardo Sbaraglia por Menem
- Ricardo Darín por El eternauta
Mejor Interpretación femenina en miniserie o teleserie
- Candela Peña por Furia
- Carla Quílez por Yakarta
- Griselda Siciliani por Envidiosa
- Paulina Gaitán por Las muertas
Mejor Interpretación masculina de reparto en miniserie o teleserie
- César Troncoso por El eternauta (ganador)
- David Lorente por Anatomía de un instante
- Eduard Fernández por Anatomía de un instante
- Juan Lecanda por Chespirito: sin querer queriendo
Mejor Interpretación femenina de reparto en miniserie o teleserie
- Andrea Pietra por El eternauta (ganadora)
- Leticia Huijara por Las muertas
- Lorena Vega por Envidiosa
- Yalitza Aparicio por Cometierra
Mejor Creador de miniserie o teleserie Cinematográfica
- Bruno Stagnaro por El eternauta
- Mariano Valera y Ariel Winograd por Menem
- Rafa Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Aráujo y Alberto Rodríguez por Anatomía de un instante
- Rodrigo Guerrero por Estado de fuga: 1986
Mejor Música original en teleserie o miniserie
- Angela Diniz: assasinada e condenada
- El eternauta (ganadora)
- Anatomía de un instante
- Estado de fuga: 1986
Mejor Dirección de montaje en teleserie o miniserie
- El eternauta (ganadora)
- Menem
- Anatomía de un instante
- Juan Gabriel: debo, puedo y quiero
Mejor Dirección de arte en teleserie o miniserie
- El eternauta
- Menem
- Anatomía de un instante (ganadora)
- Las muertas
Mejor Dirección de fotografía en teleserie o miniserie
- Las muertas
- Anatomía de un instante (ganadora)
- El eternauta
- Estado de fuga: 1986
Mejor Dirección de sonido en teleserie o miniserie
- Anatomía de un instante (ganadora)
- El eternauta
- Estado de fuga: 1986
- Mentiras: la serie
Mejor Diseño de vestuario en teleserie o miniserie
- Anatomía de un instante (ganadora)
- El eternauta
- Estado de fuga: 1986
- Nadie nos vio partir
- Menem
Mejores efectos especiales en teleserie o miniserie
- Cometierra
- El eternauta (ganadora)
- Menem
- Cada minuto cuenta' (T2)
Mejor maquillaje y peluquería en teleserie o miniserie
- Mentiras: la serie
- El eternauta
- Menem (ganadora)
- Anatomía de un instante
Mejor serie de larga duración
- La promesa
- Belleza fatal
- Sueños de libertad
- 'Velvet: el nuevo imperio
Los Premios Platino del Cine y el Audiovisual Iberoamericano son unos galardones anuales, creados por EGEDA (Entidad de Gestión de derechos de los productores audiovisuales) y FIPCA (Federación Iberoamericana de productores cinematográficos y audiovisuales), con el apoyo de las Academias e Institutos de cine para promocionar, difundir y acercar la cultura y la cinematografía iberoamericana.