'Los domingos' y 'Belén' lideran las nominaciones de los XIII Premios Platino Xcaret

La española Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, y Belén, de la argentina Dolores Fonzi, ambas con 11 candidaturas, lideran las nominaciones de los XIII Premios Platino Xcaret, que se celebrarán el 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del mexicano Parque Xcaret en Riviera Maya (México).

Los Platino, que premian lo mejor del audiovisual iberoamericano del año, han desvelado las 30 películas y 19 series nominadas, producciones de 14 países iberoamericanos, en un acto de lectura de nominados en las instalaciones de Telemundo Center en Miami (Estados Unidos).

Tras Los Domingos y Belén se sitúan El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho, con ocho candidaturas; y Sirat, de Oliver Laxe, con siete candidaturas.

En el terreno de las series, El Eternauta, de Bruno Stagnaro, ocupa el primer puesto con 13 nominaciones, mientras que Anatomía de un instante (Rafael Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Araújo, Alberto Rodríguez) se sitúa en la segunda posición, con 12 nominaciones.

A todos estos galardones se sumarán los Premios Platino del Público y un Premio Platino de Honor dedicado a homenajear la carrera de un personaje esencial para el audiovisual iberoamericano que será anunciado próximamente

Los premios se otorgarán en dos eventos. Así, el próximo 16 de abril se conocerán a los ganadores oficiales de 21 categorías y el resto de afortunados durante la Gala del 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret.