Israel liberará al activista español Saif Abu Kheshek tras su detención en la flotilla humanitaria a Gaza
- El ministro Albares anuncia que la liberación se producirá en las próximas horas a través del paso de Taba
- El Gobierno español intensifica las gestiones para que el activista regrese con su familia "lo antes posible"
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado este jueves la inminente liberación del ciudadano español Saif Abu Kheshek.
Según ha detallado el titular de Exteriores, las autoridades israelíes han informado a través del cónsul en Tel Aviv que la puesta en libertad del activista se efectuará en las próximas horas.
Albares ha explicado que la deportación de Abu Kheshek desde Israel se llevará a cabo a través del paso de Taba, en Egipto.
"Estamos trabajando intensamente para que en el momento en el que se produzca la salida de Saif, regrese a España con su familia lo antes posible", ha asegurado el ministro, calificando la noticia como un "momento de gran felicidad" en el que el Ejecutivo no escatimará esfuerzos para su pronto retorno.
Una detención "ilegal" en aguas internacionales
Saif Abu Kheshek, miembro de la Flotilla Global Sumud, fue arrestado hace una semana, el pasado 30 de abril, cuando la Marina israelí interceptó la expedición humanitaria que pretendía romper el bloqueo de Gaza.
El abordaje se produjo en aguas internacionales, a unos 1.200 kilómetros de la Franja, un acto que el Gobierno español y diversos colectivos calificaron de "secuestro" y "detención completamente ilegal" al no tener los agentes israelíes jurisdicción en esa zona.
Durante su arresto, Abu Kheshek y el activista brasileño Thiago de Ávila fueron trasladados a Israel, donde permanecieron retenidos sin cargos formales mientras la Fiscalía les investigaba por supuestos vínculos con el terrorismo, acusaciones que los detenidos —quienes iniciaron una huelga de hambre— negaron tajantemente.
Presión diplomática y de la ONU
La liberación se produce tras días de intensa actividad diplomática en los que el Ministerio de Exteriores convocó en varias ocasiones a la representante de la embajada israelí en Madrid para exigir la libertad "inmediata" del español.
A esta presión se sumó la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, que exigió a Israel el fin de las detenciones arbitrarias y pidió investigar los relatos de malos tratos físicos y psicológicos denunciados por la defensa de los activistas.