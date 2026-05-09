Israel liberará al activista español Saif Abu Kheshek tras su detención en la flotilla humanitaria a Gaza

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado este jueves la inminente liberación del ciudadano español Saif Abu Kheshek.

Según ha detallado el titular de Exteriores, las autoridades israelíes han informado a través del cónsul en Tel Aviv que la puesta en libertad del activista se efectuará en las próximas horas.

Albares ha explicado que la deportación de Abu Kheshek desde Israel se llevará a cabo a través del paso de Taba, en Egipto.

"Estamos trabajando intensamente para que en el momento en el que se produzca la salida de Saif, regrese a España con su familia lo antes posible", ha asegurado el ministro, calificando la noticia como un "momento de gran felicidad" en el que el Ejecutivo no escatimará esfuerzos para su pronto retorno.

Una detención "ilegal" en aguas internacionales Saif Abu Kheshek, miembro de la Flotilla Global Sumud, fue arrestado hace una semana, el pasado 30 de abril, cuando la Marina israelí interceptó la expedición humanitaria que pretendía romper el bloqueo de Gaza. El abordaje se produjo en aguas internacionales, a unos 1.200 kilómetros de la Franja, un acto que el Gobierno español y diversos colectivos calificaron de "secuestro" y "detención completamente ilegal" al no tener los agentes israelíes jurisdicción en esa zona. Dos manifestaciones piden la liberación de los activistas de la 'flotilla' detenidos ilegalmente por Israel RTVE.es / Agencias Durante su arresto, Abu Kheshek y el activista brasileño Thiago de Ávila fueron trasladados a Israel, donde permanecieron retenidos sin cargos formales mientras la Fiscalía les investigaba por supuestos vínculos con el terrorismo, acusaciones que los detenidos —quienes iniciaron una huelga de hambre— negaron tajantemente.