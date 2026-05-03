Dos manifestaciones piden la liberación de los activistas de la 'flotilla' detenidos ilegalmente por Israel

"Stop Israel. Stop terrorismo", "UE: basta complicidad con Israel" o "liberad a los rehenes" son algunos de los textos de las pancartas de la manifestación celebrada hoy en Barcelona, que ha reunido a centenares de personas para reclamar la puesta en libertad de los dos activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos ilegalmente por Israel en aguas internacionales, el palestino-español Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila.

Frente a la sede de la Comisión Europea en Barcelona, banderas palestinas ondeaban pidiendo la puesta en libertad de los dos activistas que se han declarado en huelga de hambre. Ambos comparecerán mañana domingo ante el Tribunal de Magistrados de Ashkelon en una vista penal para decidir sobre la prórroga de su detención por parte de las autoridades israelíes.

Abukeshek nació en el campo de refugiados de Askar, en Nablús, y lleva años viviendo en Barcelona con su mujer y sus tres hijos. Sally, su esposa, ha explicado este sábado a EFE que Abukeshek se encuentra en un estado "correcto" de salud, pese a presentar algunas "pequeñas heridas".

"Está en estado de shock. Se ha lamentado de que ayer fue el cumpleaños de una de sus hijas y que no pudo ni llamarla para felicitarla", ha relatado Sally.

Sally ha asegurado que su marido no tenía intención de llegar a Gaza con la Global Sumud Flotilla para evitar afrontar una situación peligrosa y que él navegaba en una embarcación que hacía funciones de observación.

Su voluntad era facilitar servicios logísticos, como ya hizo en la primera flotilla que zarpó de Barcelona hace unos meses, cuando sólo avanzó hasta un puerto italiano y no continuó el viaje más allá.

01.26 min Los dos activistas de la flotilla a Gaza, detenidos ilegalmente por Israel, están en un centro de detención del país hebreo

Proteger a los dos activistas La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha exigido al Gobierno que proteja "inmediatamente" a los dos activistas detenidos ilegalmente y trasladados a Israel, que formaban parte de la Flotilla Global Sumud, especialmente al español de origen palestino Saif Abukeshek, porque su vida "está en peligro". Belarra se ha pronunciado de esta forma en la concentración convocada este sábado frente al Ministerio de Asuntos Exteriores por Global Sumud y colectivos de activistas para pedir la liberación de Abukeshek y del otro activista detenido, el brasileño Thiago Ávila. Varias decenas de personas han reclamado su puesta en libertad y han protestado por la operación de la Marina israelí ese mismo día al detener a una veintena de embarcaciones de la flotilla humanitaria en aguas internacionales cercanas a la costa griega, y a unos 1.200 kilómetros de Gaza. En la concentración de este sábado, Belarra se ha preguntado qué más tiene que pasar para que el Gobierno de España rompa todas las relaciones con los que ha calificado de "genocidas" tras el "secuestro" de estos activistas a 1.200 km de la franja de Gaza y "contraviniendo todas las normas internacionales". "Un buque de guerra israelí se ha metido hasta la cocina de Europa para secuestrar a activistas que únicamente -ha dicho- intentaban hacer llegar ayuda a los palestinos y las palestinas que Israel está intentando masacrar desde hace más de dos años". En su opinión, esto "es gravísimo" y es la consecuencia -ha asegurado- "de no haberles parado los pies a tiempo, porque ahora se sienten absolutamente impunes".