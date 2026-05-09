Paula Blasi derrota a Van der Breggen en L' Angliru y se convierte en la primera española que gana la Vuelta

Subir L' Angliru era hacer historia en el ciclismo femenino. Lo que nadie sabía cuando se presentó el recorrido era que una joven ciclista, Paula Blasi (UAE Team ADQ), se convertiría en la primera española en inscribir su nombre en el palmarés de la Vuelta a España femenina al conseguir derrotar a la leyenda neerlandesa Anna Van der Breggen (SD-Worx).

La ciclista catalana aprovechó el ritmo de la francesa Marion Bunel (Visma) para lanzarse a por el maillot rojo a 4 kilómetros de meta en cuanto atisbó la debilidad de la líder de la carrera. En cuanto comprobó que las rampas de L' Angliru se le atragantaban a Van der Breggen, Paula Blasi se lanzaba a por la victoria en la general de la Vuelta.

Alzándose sobre los pedales, los kilómetros avanzaban lentamente para la española, que llevaba su diferencia con Van der Breggen por encima de los 40 segundos, lo que suponía asumir el liderato provisional.

Superada la Cueña Les Cabres, la suiza Petra Stiasny (Human Powered Health) demostraba ser la única con tener mejores piernas que Blasi. Pero Stiasny no era ninguna amenaza por la general. Así que, aunque se le hizo cuesta arriba afrontar los dos últimos kilómetros, la española pudo mantener la ventaja necesaria para hacerse con la general.

Stiasny y Blasi, de 24 y 23 años respectivamente, hacían virtud de su juventud para conseguir la que es la mejor victoria de su palmarés para ambas: ser la primera mujer en ganar en L' Angliru y hacer historia para el ciclismo español ganando la Vuelta. A buen seguro no será la última de su palmarés, a la vista de lo demostrado en el coloso asturiano.