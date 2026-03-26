La violencia machista de 2025, en datos: una mujer asesinada cada 7,4 días y el 80% de víctimas vivía con su agresor

Durante el 2025 una mujer fue asesinada a manos de su pareja o expareja cada 7,4 días, cifra que eleva a 1.342 el número de feminicidios cometidos desde el año 2003 en el que empezaron a contabilizarse oficialmente.

Es uno de los datos que ha dado a conocer este jueves el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, que ha cifrado en 49 las mujeres asesinadas el pasado año, con un 80% de las víctimas mortales conviviendo con su agresor.

Tan solo el 22,4% de estas mujeres habían presentado denuncia previa por violencia de género y estas muertes dejaron 39 menores huérfanos.

65 menores asesinados desde 2013 En 2025, tres menores murieron a manos de las parejas o exparejas de sus madres, lo que eleva a 65 el número de menores asesinados por violencia vicaria desde que se tiene registros de este dato concreto, en el año 2013. En dos de los tres casos del pasado año, el agresor fue el padre biológico y en el otro se trataba de la pareja actual de la madre. ¿Cómo romper el silencio? Recursos para salir de la violencia de género y pasar de víctima a superviviente María Menéndez Un hombre fue asesinado en 2025 por una mujer dentro del ámbito de la pareja o expareja, situándose el promedio anual de la serie histórica (2009-2025) en 7,1 muertes en este contexto. El año pasado no se registraron asesinatos causados por la violencia intragénero, la que se produce en el seno de parejas o exparejas del mismo sexo, ya sean de hombres o de mujeres.

El perfil de la víctima y agresor Un hombre más mayor que su víctima en el 61,2% de los casos, de nacionalidad española en el 63,3% y con una media de edad de 49,4 años es el perfil del agresor en el año 2025. El más joven tenía 21 y el más mayor, 90. El 61,2% de los agresores fueron detenidos tras cometer el crimen y sólo el 16,3% de ellos se entregaron. Uno de cada diez (12,2%) se suicidó, un porcentaje muy inferior al de la serie histórica, que se sitúa en el 21,9% de los casos. En cuanto a las víctimas mortales, la media de edad el pasado año fue de 47,3, con la víctima más joven de 19 años y la de más edad, de 86. El pasado año, el porcentaje de víctimas mortales españolas (28 en total) se situó en el 57,1% y en cuanto a las víctimas extranjeras, ocho de cada diez (76,2%) eran originarias de América; el 14,1% de África y el 9,5% procedían de países europeos. El matrimonio es la relación de parentesco más frecuente entre víctima y agresor, presente en el 42,9 % de los casos, con el 83,7% de los homicidios cometidos por la pareja actual de la víctima, independientemente del tipo de vínculo existente entre ellos. El autor del crimen fue el exmarido o expareja en el 16,3% de los casos. En casi un 90% de los asesinatos, estos se cometen en el domicilio común o de uno de los miembros de la pareja o expareja, una circunstancia que se mantiene constante en toda la serie histórica.

Julio, el mes con más asesinatos; domingo, el día de más riesgo Julio es el mes del año 2025 con mayor número de asesinatos machistas, con un 16,3% y el día en el que más muertes se produjeron fu un miércoles, aunque la serie histórica refleja que el día de la semana de mayor riesgo es el domingo. "Alerta máxima" ante el repunte de asesinatos machistas en verano, más del 30% de todo el año MARÍA MENÉNDEZ