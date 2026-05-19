Carlos Alcaraz anuncia que no jugará en Wimbledon
- Lo ha revelado a través de una publicación en sus redes sociales
- En ese mensaje, el murciano ha afirmado que la recuperación "va por buen camino"
RTVE.es / EFE
El tenista español ha anunciado en redes sociales que será baja en Queen's y Wimbledon debido a la lesión de muñeca que arrastra desde el torneo Conde de Godó.
El murciano no podrá defender el título en Queen's ni la final de Wimbledon 2025 debido a esta lesión que le ha hecho perderse ya los torneos de Madrid, Roma y Roland Garros.
“Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen’s y Wimbledon. Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. Seguimos… pic.twitter.com/6IL0APkv5G“— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) May 19, 2026
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