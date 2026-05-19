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Carlos Alcaraz anuncia que no jugará en Wimbledon

  • Lo ha revelado a través de una publicación en sus redes sociales
  • En ese mensaje, el murciano ha afirmado que la recuperación "va por buen camino"
Carlos Alcaraz tampoco jugará Wimbledon
Carlos Alcaraz tampoco jugará Wimbledon AFP
RTVE.es / EFE

El tenista español ha anunciado en redes sociales que será baja en Queen's y Wimbledon debido a la lesión de muñeca que arrastra desde el torneo Conde de Godó.

El murciano no podrá defender el título en Queen's ni la final de Wimbledon 2025 debido a esta lesión que le ha hecho perderse ya los torneos de Madrid, Roma y Roland Garros.

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