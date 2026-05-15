Un jurado popular declara culpable al acusado de asesinar a su mujer embarazada en Vitoria en 2023
- También le han encontrado culpable de un delito de abandono, pues la hija, de dos años y medio, estuvo 18 horas sola
- El 016 es el teléfono de atención a víctimas, gratuito y no deja huella en la factura; el correo es 016-online@igualdad.gob.es
Un jurado popular ha declarado culpable a Jaime R de asesinar en Vitoria en 2023 a su mujer, Maialen Mazón, que estaba embarazada de mellizas en el momento del crimen. Por este motivo, lo ha encontrado también culpable de dos delitos de aborto, así como de otro de abandono de menor, ya que la hija de la pareja, de dos años y medio de edad en ese momento, permaneció sola durante 18 horas junto al cuerpo de su madre.
El jurado ha considerado que Jaime R. actuó con alevosía y ha estimado también la agravante de parentesco que habían pedido tanto las acusaciones particulares ejercidas por la familia de Maialen y el Consejo del Menor de Álava, como la acusación popular de la Asociación Clara Campoamor. Todas ellas han mantenido su petición de 45 años de cárcel.
El jurado no ha admitido la petición de absolución de la defensa por trastorno mental transitorio. Tampoco ha aceptado la eximente incompleta de trastorno mental transitorio ni la atenuante de consumo de alcohol, que pedía de manera subsidiaria.
La Ertzaintza revisó su sistema de protección a las víctimas por el caso
El asesinato ocurrió el 28 de mayo de 2023, cuando el agresor asestó trece puñaladas a la víctima, que estaba en un aparthotel de Vitoria junto con su otra hija de dos años.
La pareja mantenía una relación desde 2019. Acababan de regresar a Vitoria, localidad natal de ella, tras pasar por Valencia y Málaga. La Guardia Civil había catalogado a Maialen como ‘víctima de riesgo extremo’. Pero al llegar a Euskadi, en mayo de 2023, la Etzaintza, tras hacerle un cuestionario tipo, rebajó su nivel a ‘riesgo básico'.
Tras el asesinato de Maialen, el entonces consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, reconoció que lo ocurrido había sido una concatenación de errores de comunicación por parte de las diferentes instituciones responsables de velar por la seguridad de Maialen. A raíz de este caso la Ertzaintza revisó su sistema de protección a las víctimas. Desde entonces la Policía Autonómica Vasca mantiene el mismo nivel de gravedad registrado en el sistema Viogen.
Información de interés para víctimas de violencia machista
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.