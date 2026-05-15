Un jurado popular declara culpable al acusado de asesinar a su mujer embarazada en Vitoria en 2023

Un jurado popular ha declarado culpable a Jaime R de asesinar en Vitoria en 2023 a su mujer, Maialen Mazón, que estaba embarazada de mellizas en el momento del crimen. Por este motivo, lo ha encontrado también culpable de dos delitos de aborto, así como de otro de abandono de menor, ya que la hija de la pareja, de dos años y medio de edad en ese momento, permaneció sola durante 18 horas junto al cuerpo de su madre.

El jurado ha considerado que Jaime R. actuó con alevosía y ha estimado también la agravante de parentesco que habían pedido tanto las acusaciones particulares ejercidas por la familia de Maialen y el Consejo del Menor de Álava, como la acusación popular de la Asociación Clara Campoamor. Todas ellas han mantenido su petición de 45 años de cárcel.

El jurado no ha admitido la petición de absolución de la defensa por trastorno mental transitorio. Tampoco ha aceptado la eximente incompleta de trastorno mental transitorio ni la atenuante de consumo de alcohol, que pedía de manera subsidiaria.