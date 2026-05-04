Comienza el juicio por el crimen machista de Maialen, embarazada de mellizas

Ha comenzado en la Audiencia de Vitoria el juicio con jurado popular contra el hombre acusado de apuñalar hasta la muerte a Maialen. El acusado, expareja de la víctima, se enfrenta a una petición de 45 años de prisión por asesinato con alevosía y ensañamiento, dos abortos y abandono de menor.

Maialen, de 32 años, estaba embarazada de mellizas. Cuando su agresor le agredió, con trece puñaladas, estaba en un aparthotel de Vitoria junto con su otra hija de dos años. La pequeña permaneció sola durante 18 horas junto al cadáver de su madre, tras ser abandonada por su padre. Los hechos ocurrieron el 28 de mayo de 2023.

Antes del inicio de la vista, la abogada de la acusación particular, Virginia Urtaran, ha subrayado que lo que buscan es la verdad, la justicia y la reparación para Maialen. Poniendo el foco, ha subrayado, en su hija, que es quien está sufriendo las mayores consecuencias.

Por su parte, la defensa tiene previsto plantear atenuantes y una eximente: apelará a que el acusado se encontraba en un estado ‘disociativo’. El juicio se prolongará hasta el día 15 de mayo.

Un punto de inflexión Tras el asesinato de Maialen, el entonces consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, reconoció que lo ocurrido había sido una concatenación de errores de comunicación por parte de las diferentes instituciones responsables de velar por la seguridad de Maialen. A raíz de este caso la Ertzaintza revisó su sistema de protección a las víctimas. Desde entonces la Policía Autonómica Vasca mantiene el mismo nivel de gravedad registrado en el sistema Viogen.