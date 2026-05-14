Etapa 6 del Giro de Italia 2026, hoy en directo: de Paestum a Nápoles

El Giro de Italia 2026 afronta este jueves una jornada propicia para los velocistas con un recorrido corto y prácticamente llano entre Paestum y Nápoles. Tras el desgaste de los primeros días y antes de la llegada de la primera gran etapa de montaña, el pelotón encara 141 kilómetros en los que, salvo sorpresa, los equipos de los hombres rápidos deberían controlar la carrera hasta el desenlace en las calles napolitanas. La etapa se podrá seguir minuto a minuto en esta misma página en RTVE.es.

El recorrido discurre en la primera parte junto a la costa tirrena y apenas presenta una dificultad montañosa: la subida pde Cava de Tirreni, situada muy lejos de meta y sin entidad suficiente para romper el guion previsto. Después, la carrera entrará en la llanura que rodea al Vesubio antes de afrontar unos últimos 70 kilómetros urbanos en el área metropolitana de Nápoles, con mobiliario urbano y numerosas curvas como principales obstáculos.

La llegada a la ciudad añadirá además un punto de tensión y espectacularidad. Los tres últimos transcurren sin giros junto al puerto hasta que a 400 m hay una curva para afrontar una subida adoquinada del 4% de desnivel que desemboca en la icónica Piazza del Plebiscito.

La jornada llega además marcada por el sorprendente vuelco en la clasificación general tras la escapada triunfal de la quinta etapa. El portugués Afonso Eulalio estrenará la maglia rosa con 2:51 de ventaja sobre su compañero de fuga, el español Igor Arrieta. Mientras tanto, los grandes favoritos al triunfo final, encabezados por el danés Jonas Vingegaard (Visma), permanecen a más de seis minutos antes de que la montaña empiece a marcar diferencias.