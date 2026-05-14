Juicio Kitchen en directo: Según un perito, no hay evidencia digital de que los mensajes registrados por Martínez fueran de Fernández Díaz

La Audiencia Nacional celebra este jueves la vigésima jornada del juicio del caso Kitchen, la presunta trama parapolicial contra el extesorero del PP Luis Bárcenas, que abordará varias pruebas gracias a testimonios periciales. El perito que analizó las actas notariales con los supuestos mensajes del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz que el ex número dos de Interior Francisco Martínez registró ante notario, ha señalado, a preguntas del defensor del exministro que no existe evidencia digital de que esos mensajes proceda del terminal de Fernández Díaz.

"La evidencia digital siempre es un volcado y aquí no lo hay", ha dicho el técnico, lo que hay es "una protocolización de unos supuestos SMS en una notaría" en que el notario manifiesta "lo que le indica el requirente, que es el señor Martínez".

Requerido por las razones técnicas de su conclusión, según el perito "se tratan de pantallazos mensajes de SMS" cuya morfología es "distinta" y que "no parecen capturas de pantalla de un teléfono". "Se supone que es el mismo teléfono, pero hay una morfología completamente distinta entre los pantallazos incorporados y eso hace pensar que no se trata de la misma aplicación, pese a que el notario lo recoge así", ha dicho el experto.

En el acta notarial, ha explicado, "tampoco aparecen elementos identificativos de la aplicación de SMS o mensajería instantánea, como el botón hacia atrás, el botón de información. Son pantallazos extraños. Son diferentes entre sí y por tanto no son la misma aplicación pese a que el requirente lleva un único teléfono al notario", que tampoco identifica el terminal con el número IMEI. Por eso, según el testigo, "probablemente tampoco" proceden, todos los mensajes, del mismo terminal.

"El notario no dice que los mensajes procedan del teléfono de Jorge Fernández Díaz", ha continuado. "Dice que esos mensajes están en el teléfono", al igual que el contacto de Fernández Díaz, pero "no establece causa efecto". El informe del perito señala además que el acta "mutila los mensajes", porque "el notario dice que elimina los mensajes que no son objeto de su requerimiento". Por tanto, los mensajes están "descontextualizados": "La conversación tiene que ir completa, si no está manipulada".

Precisamente, el testigo, que ha sido llamado a declarar a petición de la defensa del exministro del Interior, elaboró un informe que apuntaba que los mensajes con los que le incriminó Francisco Martínez podrían estar manipulados.

Dichos mensajes hacían referencia al exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos, presunto confidente de la trama. Su autenticidad fue negada por el exministro, lo que llevó a que en la fase de instrucción ambos protagonizaran un careo plagado de reproches, en el que coincidieron en negar la llamada operación Kitchen.

A lo largo del juicio también han declarado como testigos los dos notarios ante los que Francisco Martínez registró sus mensajes, que no hicieron comprobaciones para verificar que aquellos mensajes provenían realmente del exministro.

Este jueves también ha prestado declaración un especialista en caligrafía que analizó los recibís de Sergio Ríos y la prueba caligráfica que se hizo al chófer en sede judicial. Analizaron por separado los textos escritos en esos documentos y las firmas de los mismos. Según el funcionario, "los textos manuscritos están realizados por esta Sergio Ríos", a pesar de que existen "reservas" materiales, por tratarse de una fotocopia. En el caso de las firmas, son "muy sencillas, muy fáciles, con escasa riqueza manuscrita", por lo que "no pudimos determinar ni excluir a esta persona".

La declaración grabada del comisario García Castaño, eximido por enfermedad Este jueves comenzará además la exhibición de la prueba documental, que necesitará de varias jornadas y en la que se incluye la reproducción de las siete declaraciones que prestó ante el juez instructor como imputado el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, el comisario Enrique García Castaño, que fue eximido de este juicio por motivos de salud. Su declaración fue clave para la imputación y procesamiento del exsecretario de Seguridad, si bien siempre ha mantenido que el objeto de la operación Kitchen era la búsqueda de cuentas de Bárcenas en el extranjero y localizar a sus testaferros, y no la sustracción de documentos comprometedores para el partido o sus dirigentes, como sostienen la Fiscalía y las demás acusaciones. Según confesó, el exchófer de Bárcenas, captado como confidente, le entregó por unas horas unos dispositivos del extesorero que un agente experto en informática volcó en un ordenador en una cafetería y al día siguiente le entregó la copia del contenido en un 'pendrive', que luego él, según aseguró, entregó al ex número dos de Interior, extremo que éste niega.