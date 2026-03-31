El tenso careo entre el exministro Fernández Díaz y su ex número dos por el caso Kitchen: "No sé nada de la operación"

A una semana de que arranque en la Audiencia Nacional el Juicio del caso Kitchen, RTVE ha tenido acceso, en exclusiva, a la grabación del careo que se produjo entre dos de los principales acusados de la trama: el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su número dos, el ex secretario de Estado Francisco Martínez.

El caso Kitchen investiga la supuesta trama de espionaje contra el extesorero del PP, Luis Bárcenas, en 2013. El extesorero estaba en prisión por el caso Gürtel, que investigaba una presunta trama de corrupción política vinculada al PP, y acababan de conocerse los llamados "Papeles de Bárcenas". En ese momento, supuestamente, se habría puesto en marcha desde el ministerio del Interior un dispositivo para vigilar al extesorero y su entorno y hacerse con documentación comprometedora para el Partido Popular. Como resultado se habría incautado información de varios dispositivos electrónicos y allanado un local de la familia Bárcenas.

El seguimiento, supuestamente supervisado por Francisco Martínez y el ex-DAO de la Policía Eugenio Pino además de otros miembros de la cúpula policial, entre ellos el excomisario José Manuel Villarejo, habría contado con la participación de decenas de agentes, que no sabían que estaban implicados, y del chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos, a quien se habría pagado con fondos reservados.

“La Hora de la 1 accede a las grabaciones que constan dentro del sumario del caso Kitchen. Entre ellas, el careo ante el juez entre el exministro Fernández Díaz y el que fuera su número dos.#LaHora31Mhttps://t.co/fINk5aZXfZ pic.twitter.com/xftZ3ut5er“ — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) March 31, 2026

Durante la investigación, el ex secretario de Estado del Interior, Francisco Martínez, habría registrado ante notario unos mensajes que se intercambió con el exministro Fernández Díaz sobre la trama, aunque el extitular de Interior negó la autoría de los mismos. Por ese motivo, en noviembre de 2020 se celebró un careo judicial entre ambos que terminó en un tenso enfrentamiento. Hasta ahora se conocía el contenido de ese careo, pero RTVE ha tenido acceso, en exclusiva, a esas imágenes, que se han emitido este martes en La Hora de la 1.

Fernández Díaz: "No caricaturices mi declaración" En esas imágenes, Fernández Díaz y el que fuera su hombre de confianza protagonizan un agrio debate en el que el exministro pregunta: "Si no estabas investigado y no me constaba que hubieras cometido nada irregular, me quieres decir, ¿de qué tenía que proteger?". "Para empezar no declarando cosas que me perjudicaban", responde Martínez. El exministro le dice "si hubiera podido hacer algo por ti lo hubiera hecho" y a continuación le echa en cara los insultos que Martínez confirió hacia su persona con varias personas: "No había mucho afecto de ti hacia mí". "En ese momento claro que no", dice Martínez. El exministro continúa diciendo que no sabía "nada de la operación Kitchen" y Martínez responde "ni del chófer ni de nada". Enfadado, Fernández Díaz pide a Martínez que "no caricaturice su declaración". "He dejado de hacer todo. Me he vuelto de vacaciones... " y continúa :"Yo era a quien tu llamabas, tu persona de confianza". "Lo último que me podía imaginar es que íbamos a acabar aquí", responde el ex secretario de Estado.

PSOE pide prisión provisional para Martínez de Interior por riesgo de fuga El Partido Socialista, que ejerce una de las acusaciones particulares en este juicio que comienza el lunes en la Audiencia Nacional, ha solicitado prisión provisional para Francisco Martínez, por considerar que existe riesgo de fuga. En su petición, el PSOE hace la misma petición para el comisario Andrés Gómez Gordo, otro de los acusados en esta presunta trama. El objetivo es asegurar la presencia de ambos en el proceso judicial y "garantizar el normal desarrollo de la vista oral y la efectividad de una eventual sentencia condenatoria". La AN mantiene las sesiones del juicio por la Kitchen al desistir la petición de un abogado para que se suspenda El PSOE argumenta que no se ha realizado ninguna investigación sobre la capacidad económica de los procesados o no se le ha facilitado el acceso a esa información si existe. Los socialistas señalan que Martínez está acusado de delitos cuyas penas exceden "sobradamente" los dos años de prisión por presuntos delitos de malversación, organización criminal, contra la intimidad, revelación de secretos o cohecho, entre otros. Además, apuntan que el ex secretario de Estado está casado con una mexicana, por lo que "viaja habitualmente a México por motivos familiares". En el caso del excomisario Andrés Gómez Gordo, el PSOE entiende que el riesgo de fuga se ve agravado por "la previsión de una pena de inhabilitación, ya concretada en una resolución judicial", lo que "comporta la práctica anulación de su vínculo profesional con el territorio nacional" como miembro de la Policía, "eliminando uno de los principales elementos de sujeción al proceso y reforzando el incentivo para sustraerse a la acción de la justicia". Y cuestiona cómo "puede hacer frente al coste de su defensa letrada en varias causas penales de especial complejidad" con los ingresos de funcionario público, por lo que indican que podría disponer de "fuentes de ingresos adicionales no esclarecidas".