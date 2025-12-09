El PSOE pide volver a investigar a Cospedal y a su exmarido por unos audios con Villarejo en el marco de la 'Kitchen'

El PSOE ha pedido a la Audiencia Nacional (AN) que vuelva a citar como investigados a la exsecretaria general del PP, Maria Dolores de Cospedal, y a su exmarido, Ignacio López del Hierro, tras haber accedido a un informe policial que incluye audios de Cospedal relativos a su relación con el excomisario Villarejo y que, según indican los socialistas, se han ocultado "durante tres años".

Así se desprende de un escrito de un total de 22 páginas, al que ha tenido acceso RTVE.es, y en el que se hace esta petición tras haber accedido los días 13 y 17 de noviembre en la Secretaría del Juzgado al “ultra secreto” Oficio de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía 3334/23 de 27 de octubre de 2023, incorporado en la pieza 34 de esta causa.

Se trata de un documento que consta de dieciocho carpetas, que incluyen todos los archivos de audio anteriormente subidos a la plataforma WeTransfer y en los que figuran los denominados MDCospedal "entre los más de 246 obtenidos (múltiples comparecencias de Pérez Dolset, El País, Telegram, “Fuentes Informadas”, etc)".

La petición trata sobre unas diligencias que el PSOE ya solicitó en abril, pero que vuelve a reiterar aludiendo a una serie de archivos de audio relacionados con Cospedal. En concreto, los socialistas denuncian que la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía solicitó en 2023 "autorización judicial" para analizar los mismos, pero que el juzgado nunca habría dado su visto bueno.