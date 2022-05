El PSOE ha pedido a la Audiencia Nacional que reabra la investigación sobre la 'Operación Kitchen' al considerar que las últimas conversaciones conocidas entre la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y el comisario jubilado José Manuel Villarejo suponen un hecho nuevo sobre el que debe profundizarse.

Este tribunal concluyó hace unas semanas que no había indicios suficientes para procesar a la exnúmero dos del PP por esta supuesta operación de espionaje parapolicial al extesorero Luis Bárcenas para robarle la información sensible que pudiera tener sobre el PP y sus dirigentes.

Pero esta semana El País ha publicado una serie de audios con conversaciones entre Cospedal y Villarejo en 2013. En una de ellas, salía la exsecretaria del partido hablando de que "lo de la libretita (de Bárcenas) mejor sería poderlo parar". En otras, expresaba su preocupación por que los papeles del extesorero estuvieran en poder de periodistas, o cuestionaba si éstos tenían una lista de los supuestos beneficiarios de los sobresueldos.

No obstante, fuentes jurídicas consultadas por Europa Press esta misma semana señalaban que, con lo publicado hasta ahora, la Audiencia Nacional no ve sustento suficiente para retomar la investigación sobre el supuesto espionaje a Bárcenas.

Ya se dio por finalizada la investigación de 'Kitchen' en abril

Fue el pasado 20 de abril cuando la Sala de lo Penal ratificó la decisión del juez Manuel García Castellón de dar por finalizada la investigación de 'Kitchen' al rechazar todas las peticiones, incluida la de la Fiscalía Anticorrupción, para que el instructor profundizara en las pesquisas con el objetivo de determinar si la orden de espiar al extesorero partió del entonces ministro de Interior Jorge Fernández Díaz o llegó desde más arriba.

Los magistrados confirmaron de esta forma el auto dictado el pasado 29 de julio por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, con el que se concluyó que el supuesto espionaje a Bárcenas y su entorno existió y tuvo éxito.

Procesó por ello a un total de once personas, situando a Fernández Díaz como el máximo responsable de 'Kitchen'. Los magistrados entendían que la explicación que dio el exministro sobre su conducta, así como la valoración del informe pericial que aportó para desvirtuar dichos mensajes, debería estudiarse en el juicio. De momento, "la apariencia delictiva de los hechos imputados impide acordar el sobreseimiento interesado", zanjaban.

Además, la Sala selló el procesamiento del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino; de los ex mandos policiales José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño, Marcelino Martín Blas, Andrés Gómez Gordo, José Luis Olivera, José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano; y del ex chofer de los Bárcenas, Sergio Ríos.