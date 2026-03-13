La AN mantiene las sesiones del juicio por la Kitchen al desistir la petición de un abogado para que se suspenda
- El letrado lo había solicitado porque el juicio coincide con el de la trama de las mascarillas del caso Koldo en el Supremo
- El tribunal establece que las acusados declararán en último lugar, durante el mes de junio
La Audiencia Nacional ha acordado este miércoles mantener la celebración, a partir del 6 de abril, del juicio por el caso Kitchen, sobre la presunta trama parapolicial de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, al desistir el abogado de uno de los acusados, el comisario Andrés Gómez Gordo, de solicitar su suspensión.
El abogado en cuestión, José Antonio Choclán, que representa al comisario Gómez Gordo, había solicitado esta misma semana la suspensión del juicio de Kitchen al coincidirle con el de la trama de las mascarillas del caso Koldo en el Tribunal Supremo, en el que defiende al comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama, y que comienza el próximo 7 de abril.
Argumentaba que el juicio en el alto tribunal, aunque había sido señalado con posterioridad al de Kitchen, tenía prioridad al ser causa con preso, dado que los otros dos acusados, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el que fuera su asesor Koldo García se encuentran en prisión preventiva.
Finalmente, según explica la sección cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional en una providencia a la que ha tenido acceso RTVE, la defensa de Gómez Gordo ha comunicado que desiste de la petición de suspensión del juicio del caso Kitchen ya que en su lugar acudirá otra letrada que figura como co-defensa en este procedimiento.
El caso Kitchen
Por el caso Kitchen serán juzgados el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su entonces número dos, Francisco Martínez, quienes se enfrentan a una petición de quince años de cárcel por supuestamente orquestar una operación de espionaje a Bárcenas en 2013 durante el Gobierno de Mariano Rajoy en busca de documentos que pudiesen comprometer al PP en plena investigación del caso Gürtel.
Junto a ellos también está previsto que se sienten en el banquillo otros ocho acusados, entre ellos el ex número dos de la Policía Eugenio Pino, así como varios comisarios como José Manuel Villarejo, Marcelino Martín Blas o Andrés Gómez Gordo. El tribunal ha establecido que los acusados declaren en último lugar, lo que en principio está previsto para los días 11, 29 y 30 de junio.