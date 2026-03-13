La AN mantiene las sesiones del juicio por la Kitchen al desistir la petición de un abogado para que se suspenda

La Audiencia Nacional ha acordado este miércoles mantener la celebración, a partir del 6 de abril, del juicio por el caso Kitchen, sobre la presunta trama parapolicial de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, al desistir el abogado de uno de los acusados, el comisario Andrés Gómez Gordo, de solicitar su suspensión.

El abogado en cuestión, José Antonio Choclán, que representa al comisario Gómez Gordo, había solicitado esta misma semana la suspensión del juicio de Kitchen al coincidirle con el de la trama de las mascarillas del caso Koldo en el Tribunal Supremo, en el que defiende al comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama, y que comienza el próximo 7 de abril.

Argumentaba que el juicio en el alto tribunal, aunque había sido señalado con posterioridad al de Kitchen, tenía prioridad al ser causa con preso, dado que los otros dos acusados, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el que fuera su asesor Koldo García se encuentran en prisión preventiva.

Finalmente, según explica la sección cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional en una providencia a la que ha tenido acceso RTVE, la defensa de Gómez Gordo ha comunicado que desiste de la petición de suspensión del juicio del caso Kitchen ya que en su lugar acudirá otra letrada que figura como co-defensa en este procedimiento.