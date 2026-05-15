Una narcolancha embiste a una patrullera del Servicio de Vigilancia Aduanera durante una persecución en Almería

La patrullera Audaz del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA, dependiente de la Agencia Tributaria) fue embestida por una narcolancha durante una persecución la noche del jueves en aguas de la costa de Almería. La patrullera del SVA sufrió la rotura de una ventanilla, pero no ha habido heridos.

Según la Agencia Tributaria, la lancha sospechosa iba cargada con petacas de combustible, informa Efe. La tripulación de la narcolancha logró huir utilizando otra embarcación neumática de apoyo, y la embarcación abandonada no pudo ser remolcada a puerto.

El incidente ocurre una semana después de que dos agentes de la Guardia Civil fallecieran en acto de servicio en una colisión entre dos embarcaciones del Servicio Marítimo del cuerpo en la costa de Huelva.

La Subdelegación del Gobierno en Almería han confirmado también los hechos a Efe y ha subrayado que no ha habido daños personales.

Sin embargo, otras fuentes consultadas por Efe bajo condición de anonimato han asegurado en el operativo se vieron implicadas hasta seis "gomas" o embarcaciones neumáticas ocupadas por narcotraficantes. Según estas fuentes, una de las narcolanchas tuvo un problema con los motores durante la persecución y una segunda lancha acudió en su rescate y colisionó de frente con la Audaz para evitar que pudiese apresar a sus ocupantes.

El portavoz del sindicato Justicia Salarial Vigilancia Aduanera (JUSVA), Jorge Samblás, ha lamentado las condiciones en que trabajan. "Trabajamos en la absoluta ignorancia del pueblo español. Nos estamos jugando la vida en casos como el de hoy", ha dicho, en referencia al incidente del jueves.

Samblás ha reclamado que se considere a este cuerpo como profesión de riesgo y ha pedido una reunión urgente con el Ministerio de Hacienda para pedir "medios profesionales que nos den seguridad".