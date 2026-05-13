Marlaska, sobre la muerte de dos guardia civiles persiguiendo una narcolancha: "Yo también estoy dolido y rabioso"

"Comprendo vuestro dolor, vuestra rabia. Nada puede compensar la muerte en acto de servicio de German y Jerónimo. Lo entiendo porque yo también estoy dolido. Permitidme, estoy rabioso y estoy dolido, pero lo que nunca seremos y estaremos es impotentes". Con estas palabras el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha referido a la muerte de dos agentes de la Guardia Civil el pasado viernes mientras perseguían una narcolancha en aguas de Huelva.

Marlaska se ha dirigido así a los 2.188 integrantes de la 131ª promoción de la Academia de Cabos y Guardias de Baeza que hoy han jurado la bandera con el objetivo de intentar apaciguar las críticas que ha recibido tanto el Gobierno por la falta de medios de los que disponen los efectivos como él mismo por no haber acudido al funeral que se celebró en honor de los dos agentes el pasado sábado en Huelva.

De hecho, varios de los asistentes al acto han abucheado su discurso con silbidos mientras el ministro del Interior expresaba su lamento por la muerte de los agentes. También han manifestado su malestar al comienzo del acto. Posteriormente, Marlaska ha pedido que se deje de utilizar a las "víctimas" con "fines políticos".

Desde el viernes, las críticas han arreciado contra el Ejecutivo por varios motivos. En primer lugar, por la falta de medios de los que disponen los agentes desplegados en Andalucía para la lucha contra el narcotráfico, según han denunciado las asociaciones profesionales del cuerpo. Máxime después de que en febrero del año pasado dos agentes fuesen asesinados tras ser embestidos por una narcolancha en Barbate (Cádiz). La falta de medios es una reivindicación que han hecho suya tanto el PP como Vox, cuyos candidatos a la Junta de Andalucía han agitado los últimos días tras el siniestro del viernes.

En segundo lugar, por el hecho de que Marlaska no acudiese al funeral del sábado. En La Moncloa son conscientes de que cometieron un error, como trasladaron ayer fuentes del Ejecutivo, que reconocieron que "se equivocaron" al no enviar una representación de primer nivel. Al acto acudieron la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, y la directora de la Guardia Civil, Mercedes González.

"No fue intencionado", trasladaron dichas fuentes, en referencia a la posibilidad de que Marlaska o cualquier otro ministro hubiese sido recibido con silbidos o gritos. El Gobierno argumentó que si Marlaska no acudió fue porque su presencia era imprescindible en Tenerife por la emergencia sanitaria del hantavirus, como él mismo ha defendido este miércoles preguntado por los periodistas tras la celebración del acto en Baeza.

Y, en tercer lugar, por las polémicas palabras con las que la candidata del Partido Socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, se refirió al siniestro, que calificó como "accidente laboral" en el debate electoral que este lunes celebró Canal Sur. De ahí que el propio Marlaska se haya encargado de remarcar que la muerte de Germán y Jerónimo se produjo en "acto de servicio".

Así lo ha subrayado a lo largo de su discurso y posteriormente al atender a los medios de comunicación. De hecho, le han preguntado específicamente por las palabras de Montero y Marlaska no ha dejado lugar a la duda: "Es una muerte en acto de servicio. No le daría más vueltas, al final lo que nos duele, lo que nos da rabia, es el fallecimiento de Germán y Jerónimo".

Tal ha sido la indignación que las palabras de Montero han levantado en la Guardia Civil –las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuentan en Andalucía con 30.000 efectivos-, que la exministra de Hacienda ha publicado un tuit en las redes sociales para apaciguar las críticas. "Por supuesto, estamos hablando de muertes en acto de servicio. Así lo sentimos y así debe reconocerse siempre a quienes arriesgan su vida por la seguridad de todos y todas", recoge el post publicado en X.

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