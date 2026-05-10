El guardia civil que resultó herido grave en la persecución de una narcolancha está estable y fuera de peligro
- Dos agentes murieron durante la persecución de una narcolancha en Huelva y otro resultó herido leve
- El agente que resultó herido grave permanece ingresado en el hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz)
El agente de Guardia Civil que resultó herido grave el pasado viernes tras el choque de dos embarcaciones de este cuerpo cuando perseguían a una narcolancha frente a la costa de Huelva está "estable y fuera de peligro". Durante la persecución, otros dos agentes fallecieron por el choque y otro más resultó herido leve.
Desde la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil), han precisado que el agente que resultó herido de gravedad sigue estando grave pero su vida no corre peligro. Está ingresado en el hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz).
Junto a este hombre, también resultó herido grave durante la persecución otro guardia civil, que falleció posteriormente en este centro hospitalario, mientras que en el mismo momento de la colisión perdió la vida un compañero y otro sufrió heridas de carácter leve.
Solidaridad con los agentes de la Guardia Civil
Por su parte, la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva ha expresado en un comunicado su agradecimiento a todas las personas, instituciones y organismos que han transmitido sus condolencias tras el fallecimiento de los dos agentes, así como su apoyo a los dos heridos.
El respaldo recibido en estos difíciles momentos refleja "el profundo respeto y la solidaridad hacia la labor de quienes, con entrega y dedicación, velan por la seguridad de todos", ha precisado.
Sus mensajes, gestos y muestras de afecto "reconfortan a las familias, a los compañeros y a toda la Guardia Civil, recordándonos la importancia de la unidad y el reconocimiento hacia quienes sacrifican tanto por el bienestar de la sociedad", ha destacado.
Asimismo, ha reiterado su agradecimiento y respeto a todos los que se han sumado a este homenaje a la memoria de los compañeros, y ha deseado una pronta y completa recuperación a los que se encuentran heridos.