El guardia civil que resultó herido grave en la persecución de una narcolancha está estable y fuera de peligro

El agente de Guardia Civil que resultó herido grave el pasado viernes tras el choque de dos embarcaciones de este cuerpo cuando perseguían a una narcolancha frente a la costa de Huelva está "estable y fuera de peligro". Durante la persecución, otros dos agentes fallecieron por el choque y otro más resultó herido leve.

Desde la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil), han precisado que el agente que resultó herido de gravedad sigue estando grave pero su vida no corre peligro. Está ingresado en el hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Junto a este hombre, también resultó herido grave durante la persecución otro guardia civil, que falleció posteriormente en este centro hospitalario, mientras que en el mismo momento de la colisión perdió la vida un compañero y otro sufrió heridas de carácter leve.