Begoña Gómez pide que se suspenda el procedimiento contra ella hasta que se resuelvan los recursos

El equipo jurídico de Begoña Gómez, ha dado un paso más en su camino para impedir que la esposa del presidente del Gobierno sea juzgada por un Tribunal de Jurado. En concreto han presentado un escrito para solicitar la suspensión del procedimiento ante este tipo de tribunal hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos de apelación y queja interpuestos contra el auto del juez Peinado.

Solicitan también que la Audiencia Provincial resuelva todos los recursos pendientes antes de que se reanude el procedimiento. Y, en caso de que se estime la competencia de un tribunal de Jurado, se ofrezca un "nuevo plazo para la formulación del escrito de defensa". Y señalan que, en caso de ser denegadas sus peticiones, se tenga por interpuesta una protesta, "con expresa reserva de ejercitar cuantos derechos y recursos asistan a esta parte" en defensa de Gómez.

“La defensa de Begoña Gómez pide a la Audencia Provincial de Madrid que suspenda la causa a la espera de que se resuelvan los recursos que piden su archivo o que sea un jurado popular quien juzgue el caso



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El escrito recuerda que después de que el juez dictase el auto de incoación del procedimiento de Tribunal de Jurado, la defensa de Begoña Gómez formuló "en tiempo y forma" el correspondiente recurso de reforma, ya que a su entender había no estaban presentes los requisitos necesarios, como "la ausencia del más mínimo indicio de la comisión de los delitos por los que se tramita el presente procedimiento". Un recurso que fue desestimado y contra el que se interpuso recurso de apelación, aún pendiente.

El juzgado dictó un auto de continuación del procedimiento que también fue recurrido por la defensa de Gómez, que fue admitido a trámite y está pendiente de resolución.