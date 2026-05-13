Begoña Gómez pide que se suspenda el procedimiento contra ella hasta que se resuelvan los recursos
- La defensa de Gómez pide a la Audiencia que, si deniega la petición, ofrezca un nuevo plazo para formular su escrito de defensa
- El juez Peinado acusa a la mujer del Presidente de varios delitos, como tráfico de influencias, malversación o corrupción en los negocios
El equipo jurídico de Begoña Gómez, ha dado un paso más en su camino para impedir que la esposa del presidente del Gobierno sea juzgada por un Tribunal de Jurado. En concreto han presentado un escrito para solicitar la suspensión del procedimiento ante este tipo de tribunal hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos de apelación y queja interpuestos contra el auto del juez Peinado.
Solicitan también que la Audiencia Provincial resuelva todos los recursos pendientes antes de que se reanude el procedimiento. Y, en caso de que se estime la competencia de un tribunal de Jurado, se ofrezca un "nuevo plazo para la formulación del escrito de defensa". Y señalan que, en caso de ser denegadas sus peticiones, se tenga por interpuesta una protesta, "con expresa reserva de ejercitar cuantos derechos y recursos asistan a esta parte" en defensa de Gómez.
“La defensa de Begoña Gómez pide a la Audencia Provincial de Madrid que suspenda la causa a la espera de que se resuelvan los recursos que piden su archivo o que sea un jurado popular quien juzgue el caso— Radio 5 (@radio5_rne) May 13, 2026
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El escrito recuerda que después de que el juez dictase el auto de incoación del procedimiento de Tribunal de Jurado, la defensa de Begoña Gómez formuló "en tiempo y forma" el correspondiente recurso de reforma, ya que a su entender había no estaban presentes los requisitos necesarios, como "la ausencia del más mínimo indicio de la comisión de los delitos por los que se tramita el presente procedimiento". Un recurso que fue desestimado y contra el que se interpuso recurso de apelación, aún pendiente.
El juzgado dictó un auto de continuación del procedimiento que también fue recurrido por la defensa de Gómez, que fue admitido a trámite y está pendiente de resolución.
La Audiencia frenó la decisión de Peinado de acudir a un Jurado Popular
El pasado mes de febrero, la Audiencia Provincial de Madrid frenó la decisión de Peinado de abocar la investigación a un juicio con jurado popular, al estimar un recurso de la defensa de Gómez contra esa decisión. En aquel momento, los magistrados argumentaron que no había "indicios racionales de criminalidad" que justificaran esa decisión.
Peinado dictó un mes después un auto en el que justificó que "se ha podido comprobar la concurrencia de indicios de los elementos de los delitos que son competencia del tribunal del jurado".
En abril, el juez planteó juzgar a Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida, junto a su asesora en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, al que acusa de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Hace una semana, el magistrado rechazó los recursos que pedían archivar la investigación contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha insistido en enviarla a un juicio por jurado popular, tras procesarla y cerrar su instrucción el pasado mes de abril.
En concreto Peinado rechazó en su auto los recursos de reforma interpuestos por Begoña Gómez y los otros dos imputados, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, contra la decisión de enviar el procedimiento a un tribunal de jurado, en la que pedían además archivar la causa, una solicitud a la que se adhirió la Fiscalía.