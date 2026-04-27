La Fiscalía insiste en la inocencia de Begoña Gómez y reprocha a Peinado su "deliberada confusión" de los hechos

La Fiscalía insiste en que no hay "indicios" de delito en la actividad profesional de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y cree que el juez que la investiga realiza una "deliberada confusión" de los hechos para imputarle los delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Así se desprende del escrito de conclusiones del Ministerio Público remitido al juez Juan Carlos Peinado, en el que pide el archivo de la causa, tal y como este le había reclamado tras procesar a la mujer de Pedro Sánchez.

En un escrito de 48 páginas, al que ha tenido acceso RTVE.es, la Fiscalía determina que los hechos referidos "no son constitutivos de delito en tanto no concurren los requisitos y elementos exigidos por los tipos, y en todo caso, subsidiariamente, no existen indicios suficientes para predicar su comisión o participación respecto de los investigados".

Entre sus argumentos, el Ministerio Público critica la "vaguedad y constante mezcla e intentos de interrelación de unos delitos con otros, afirmándose un hecho como configurador de un delito determinado y, a la vez, como elemento de otro diferente, y con un relato incompatible".