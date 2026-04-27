La Fiscalía insiste en la inocencia de Begoña Gómez y reprocha a Peinado su "deliberada confusión" de los hechos
- Afirma que no puede basar sus presunciones en su "relación conyugal" con Pedro Sánchez
- Critica la "vaguedad y constante mezcla e intentos de interrelación de unos delitos con otros
La Fiscalía insiste en que no hay "indicios" de delito en la actividad profesional de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y cree que el juez que la investiga realiza una "deliberada confusión" de los hechos para imputarle los delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Así se desprende del escrito de conclusiones del Ministerio Público remitido al juez Juan Carlos Peinado, en el que pide el archivo de la causa, tal y como este le había reclamado tras procesar a la mujer de Pedro Sánchez.
En un escrito de 48 páginas, al que ha tenido acceso RTVE.es, la Fiscalía determina que los hechos referidos "no son constitutivos de delito en tanto no concurren los requisitos y elementos exigidos por los tipos, y en todo caso, subsidiariamente, no existen indicios suficientes para predicar su comisión o participación respecto de los investigados".
Entre sus argumentos, el Ministerio Público critica la "vaguedad y constante mezcla e intentos de interrelación de unos delitos con otros, afirmándose un hecho como configurador de un delito determinado y, a la vez, como elemento de otro diferente, y con un relato incompatible".
"La mera relación conyugal no puede operar con relevancia penal en toda su actividad"
Por otra parte, critica que el instructor del Juzgado Número 41 de Madrid centre sus acusaciones en la "relación conyugal" de la investigada: "La mera relación conyugal de Begoña Gómez no puede operar como una presunción que se traduzca en prevalimiento e influencia, con relevancia penal en toda su actividad, pretendiéndose que vaya impregnado siempre, además, del elemento doloso necesario para la comisión del ilícito".
En este punto, reprocha al juez que trate de "catalogar y tachar cualquier actividad" realizada por Gómez, "a través de una presunción iuris et de iure, como irregular, corrupta y delictiva, forzando la conexión de actividades profesionales o cotidianas e institucionales como si de una trama u organización criminal se tratara. Y que, al conectarse con otras personas o foros, se vieran afectados por una suerte de 'contaminación' que extendiera dicho carácter delictivo".
"Reiteramos: hay manifiesta y deliberada confusión de hechos a la hora de tratar de dibujar el delito de tráfico de influencias, fruto, quizás, de la inexistencia de los mismos", prosigue el Ministerio Público.
La Fiscalía insiste en que no hubo beneficio personal indirecto por parte de Gómez a través de la Cátedra de Transformación Social Competitiva que impartió en la Universidad Complutense y ve "chocante" el argumento del juez, e ironiza que estamos ante el caso de corrupción "menos rentable" que se haya conocido ya que los acusados no se han llevado dinero público.
Destaca por último que no hay "ningún" elemento corroborador de los delitos tras dos años de "innumerables diligencias" y recalca que las irregularidades de índole administrativo en las contrataciones "no conducen automáticamente al ilícito penal".