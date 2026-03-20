El juez Peinado vuelve a proponer que un jurado popular juzgue a Begoña Gómez por malversación en abril

El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a transformar las diligencias judiciales contra Begoña Gómez en un procedimiento a través de la Ley del Jurado para proponer de nuevo que un jurado popular sea el que juzgue a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la causa por un presunto delito de malversación.

Peinado hace de nuevo la propuesta porque la Audiencia de Madrid la anuló el pasado 23 de febrero por falta de motivación. De acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 25 de la ley del Jurado, el juez cita como investigados el 1 de abril a Begoña Gómez, a su asesora en Moncloa Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés para comunicarles que si el procedimiento sigue adelante con la apertura de juicio oral, será un jurado popular el que lleve la causa.

Cuando fueron citados en la primera ocasión, acudieron las defensas de Gómez, Álvarez y Barrabés, ya que se trata de un paso de carácter meramente informativo para poner en su conocimiento este trámite.

De nuevo, en esta ocasión el juez acuerda la acumulación del delito de malversación en la misma causa con el resto de delitos por los que se investiga a Gómez: tráfico de influencias, corrupción en los negocios e intrusismo profesional.