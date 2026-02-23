La Audiencia de Madrid anula la decisión de que un jurado popular juzgue a Begoña Gómez
- La Audiencia ha estimado parcialmente cuatro recursos de apelación presentados por las partes
- Entinde que Peinado no ha recabado "indicios concluyentes y consistentes" para seguir adelante con la causa por este procedimiento
La Audiencia de Madrid ha anulado la decisión de que un jurado popular juzgue a Begoña Gómez como había planteado el juez instructor de la causa, Juan Carlos Peinado, en la que se encuentra investigada por tráfico de influencias, malversación y cohecho en relación con la contratación de su asesora en Moncloa.
En un auto al que ha tenido acceso RTVE, la Sección 23 de la Audiencia Provincial ha estimado parcialmente cuatro recursos de apelación presentados por las partes, es decir, de la defensa de Begoña Gómez y de los otros dos investigados, el empresario Juan Carlos Barrabés y la asesora de Gómez en la Moncloa, Cristina Álvarez. El órgano judicial entinde que Peinado no ha recabado "indicios concluyentes y consistentes" para seguir adelante con la causa por este procedimiento.
Fue el pasado año cuando el magistrado dictó varios autos para transformar las diligencias de investigación en un procedimiento ante el tribunal del jurado, lo que se traduce en que en caso de ir a juicio Gómez y los otros investigados serían juzgados por ciudadanos y no por jueces.
Exigen al juez instructor "una mínima verificación sobre la consistencia" de las acusaciones
El auto se retrotrae a las actuaciones de las diligencias previas al mandato de la Sala que, con fecha 3 de octubre de 2025, exigía al juez al juez instructor una "mínima verificación sobre la consistencia" de las acusaciones "antes de continuar con nuevas fases del procedimiento, para permitir una mejor delimitación de su objeto y facilitar las posibilidades de defensa".
En este sentido, la sección 23 de la Audiencia madrileña vuelve a mostrarse muy crítica con el juez, y considera que no es asumible "una decisión trascendental" como la de adaptar la causa a los trámites del jurado "sin precisar a los investigados qué concretas conductas" son las que justifican dicha decisión y "cuál es la base incriminatoria, indiciaria y provisional" que da solidez a la hipótesis acusatoria.
De este modo, los magistrados estiman parcialmente los recursos interpuestos por los tres investigados al entender que los autos de Peinado, por su falta de motivación y de un relato que comprenda indicios verosímiles, vulneran el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.