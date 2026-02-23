La Audiencia de Madrid anula la decisión de que un jurado popular juzgue a Begoña Gómez

La Audiencia de Madrid ha anulado la decisión de que un jurado popular juzgue a Begoña Gómez como había planteado el juez instructor de la causa, Juan Carlos Peinado, en la que se encuentra investigada por tráfico de influencias, malversación y cohecho en relación con la contratación de su asesora en Moncloa.

En un auto al que ha tenido acceso RTVE, la Sección 23 de la Audiencia Provincial ha estimado parcialmente cuatro recursos de apelación presentados por las partes, es decir, de la defensa de Begoña Gómez y de los otros dos investigados, el empresario Juan Carlos Barrabés y la asesora de Gómez en la Moncloa, Cristina Álvarez. El órgano judicial entinde que Peinado no ha recabado "indicios concluyentes y consistentes" para seguir adelante con la causa por este procedimiento.

Fue el pasado año cuando el magistrado dictó varios autos para transformar las diligencias de investigación en un procedimiento ante el tribunal del jurado, lo que se traduce en que en caso de ir a juicio Gómez y los otros investigados serían juzgados por ciudadanos y no por jueces.