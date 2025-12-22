La Audiencia de Madrid revoca la orden de Peinado de analizar los correos de Begoña Gómez

La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado la decisión del juez Juan Carlos Peinado de pedir a Moncloa los correos de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y encargar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que los analice.

En un auto, los magistrados estiman los recursos presentados tanto por la Fiscalía como por la defensa de Gómez y revocan de forma parcial la resolución de Peinado que incluía esas diligencias. Así, acuerdan dejar sin efecto la parte de la resolución en la que el instructor requería a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno que le remitiera copia de los correos electrónicos recibidos y enviados desde una cuenta por Gómez y en la que decidía que se remitieran a la UCO para su análisis.

El tribunal considera que la petición de los correos carecía de la justificación necesaria e incumplía, por ello, los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad. En concreto, los tres magistrados señalan que la resolución de Peinado, al "utilizar la forma de providencia", no hace mención a ninguno de los requisitos exigidos, "lo que viene a dar la razón a los recurrentes" acerca de que "resulta una medida carente de la justificación necesaria".

"Ello implica una valoración sobre la gravedad del delito, sobre los indicios y sobre la intervención de los investigados, y sobre la necesidad de la medida. La decisión al respecto corresponde exclusivamente al Juez de Instrucción, a quien compete la ponderación de los intereses en juego, mediante un juicio acerca de la proporcionalidad y necesidad de la medida, el cual deberá expresarse en una resolución judicial motivada", agregan.

Cabe recordar que Peinado reclamó al Gobierno que le informara de si la esposa de Pedro Sánchez tiene alguna dirección de email oficial y a petición de las acusaciones populares, al considerar "útil y pertinente conocer la posible existencia de un correo electrónico que pudiera ser utilizado por la citada investigada". Más tarde, recibió en una memoria USB documentación que incluye una copia de los correos recibidos y enviados, entre el 18 de julio de 2018 y el 23 de septiembre de 2025, desde la cuenta corporativa asignada a Gómez.

El juez atribuye a la esposa de Pedro Sánchez presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. Además de la mujer de Sánchez, en esta causa están investigados la asesora de esta, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, tras levantar el juez la imputación al actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, tal y como le ordenó la Audiencia Provincial de Madrid.