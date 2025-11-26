El juez Peinado expulsa a Manos Limpias de la causa de Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado ha expulsado al autodenominado sindicato Manos Limpias de la causa que se instruye contra Begoña Gómez. El motivo, según el magistrado, es que Manos Limpias no entregó el justificante de pago de la fianza que debían abonar, según orden del instructor, para participar como acusación popular.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid tomó esa decisión el pasado día 24. Ese mismo día el abogado Carlos Perales comunicó vía burofax su renuncia a seguir representando a Manos Limpias, por considerar que las decisiones de esa organización responden a "fines de naturaleza política".

El abogado de Manos Limpias dejó el caso por su uso con "fines políticos" A su juicio, las decisiones estratégicas del procedimiento "ya no se inspiran prioritariamente en la lógica procesal ni en la solidez de los argumentos jurídicos, sino que responden, en buena medida, a consideraciones de oportunidad política, impacto en la opinión pública o posicionamiento ideológico". Esa deriva "resulta incompatible con la praxis que rige el ejercicio de la abogacía, fundada en la independencia, el rigor técnico y la estricta sujeción a criterios jurídicos objetivos", añadió el letrado, quien recordó que el Código Deontológico de la Abogacía Española impone al letrado el deber de actuar con plena independencia, preservando la función social de la Abogacía frente a presiones o intereses ajenos al proceso. En su escrito de renuncia, el abogado explicaba que la decisión "no ha sido tomada a la ligera", sino que "responde a un análisis sosegado y a la constatación de que concurren circunstancias que hacen inviable mantener una defensa técnica eficaz y plenamente coherente con los estándares de calidad, independencia y rigor jurídico que inspiran el ejercicio profesional de este despacho".