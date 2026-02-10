El juez Peinado pide a Interior información sobre varios viajes al extranjero de Begoña Gómez y su asesora
- El magistrado solicita información sobre viajes a República Dominicana y República del Congo, entre otros países
- La UCO ha respondido este lunes a Peinado que no hay nuevos hechos de Air Europa para investigar
El juez Juan Carlos Peinado ha pedido al Ministerio del Interior que en un plazo de diez días le dé información sobre los viajes realizados al extranjero por la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y su asesora, Cristina Álvarez, desde el nombramiento de esta, en 2018.
Concretamente, el magistrado que investiga a la mujer de Pedro Sánchez ha pedido que se concreten específicamente los viajes realizados a República Dominicana, República del Congo, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y a "la Federación de Repúblicas Rusas". También pide que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analice estos datos.
Peinado investiga a Gómez por cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación.
El juez critica la falta de colaboración de Begoña Gómez
En un auto, al que ha tenido acceso RTVE, Peinado se dirige a la Oficina Nacional de Información del Pasajero y pide que concreten "los posibles viajes" efectuados a esos destinos desde el 16 de julio de 2018 y hasta el día de hoy para que se indique si estos desplazamientos eran de carácter privado o institucional. Lo hace, según indica, después de que ambas investigadas hayan "declinado la entrega de sus pasaportes para la comprobación" de este extremo. En el mismo auto, el juez critica la falta de colaboración de Begoña Gómez —que se acogió a su dispensa legal a no declarar— y de la asesora.
Además, Peinado ha vuelto a pedir los correos electrónicos de Gómez, argumentando que es una medida proporcionada y que lo que sí sería desproporcionado es un registro domiciliario, respondiendo así al auto de la Audiencia Provincial de Madrid que dejó sin efecto su petición de analizar los correos, al considerar que esta solicitud carecía de la justificación necesaria.
El juez fija un plazo improrrogable de diez días para ambas peticiones, "bajo apercibimiento expreso de incurrir en un delito de desobediencia judicial", tras quejarse de que la "experiencia anterior" es que Presidencia del Gobierno ha dado cumplimiento a sus solicitudes "con un retraso injustificado".
La UCO responde a Peinado que no hay hechos de Air Europa para investigar
La UCO, esta misma semana, ya ha dado portazo a la petición del juez Peinado para investigar a Begoña Gómez sobre el rescate de Air Europa. Ha sido este lunes cuando la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha sostenido que no existen más hechos sobre los que investigar a la mujer del presidente del Gobierno.
Los agentes han precisado que "no se observa la existencia de nuevos hechos", e indican que "los contactos personales entre las personas interesadas en la operación financiera y terceros" a los que alude el particular "como motivos o condicionantes de determinados aspectos del expediente de Air Europa, así como la posible relación causa-efecto con la tramitación del expediente, no son contrastables debido a la ausencia de fuentes de información al respecto".
En consecuencia, la UCO remarca que no se considera posible "tomarlos como nuevos hechos para la investigación".