El juez Peinado pide a Interior información sobre varios viajes al extranjero de Begoña Gómez y su asesora

El juez Juan Carlos Peinado ha pedido al Ministerio del Interior que en un plazo de diez días le dé información sobre los viajes realizados al extranjero por la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y su asesora, Cristina Álvarez, desde el nombramiento de esta, en 2018.

Concretamente, el magistrado que investiga a la mujer de Pedro Sánchez ha pedido que se concreten específicamente los viajes realizados a República Dominicana, República del Congo, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y a "la Federación de Repúblicas Rusas". También pide que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analice estos datos.

Peinado investiga a Gómez por cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación.

El juez critica la falta de colaboración de Begoña Gómez En un auto, al que ha tenido acceso RTVE, Peinado se dirige a la Oficina Nacional de Información del Pasajero y pide que concreten "los posibles viajes" efectuados a esos destinos desde el 16 de julio de 2018 y hasta el día de hoy para que se indique si estos desplazamientos eran de carácter privado o institucional. Lo hace, según indica, después de que ambas investigadas hayan "declinado la entrega de sus pasaportes para la comprobación" de este extremo. En el mismo auto, el juez critica la falta de colaboración de Begoña Gómez —que se acogió a su dispensa legal a no declarar— y de la asesora. El juez Peinado pide a la UCO un informe sobre la asistencia a tres reuniones de la asesora de Begoña Gómez RTVE.es Además, Peinado ha vuelto a pedir los correos electrónicos de Gómez, argumentando que es una medida proporcionada y que lo que sí sería desproporcionado es un registro domiciliario, respondiendo así al auto de la Audiencia Provincial de Madrid que dejó sin efecto su petición de analizar los correos, al considerar que esta solicitud carecía de la justificación necesaria. El juez fija un plazo improrrogable de diez días para ambas peticiones, "bajo apercibimiento expreso de incurrir en un delito de desobediencia judicial", tras quejarse de que la "experiencia anterior" es que Presidencia del Gobierno ha dado cumplimiento a sus solicitudes "con un retraso injustificado".