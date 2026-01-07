El juez Peinado pide a la UCO un informe sobre la asistencia a tres reuniones de la asesora de Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un informe sobre la participación en tres reuniones de la Cristina Álvarez, asesora en Moncloa de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En una providencia fechada el pasado domingo a la que ha tenido acceso RTVE este miércoles, el magistrado hace esta solicitud después de que una de las empresas relacionadas con el software de la cátedra que dirigía Gómez le haya enviado un listado con las reuniones y los participantes que mantuvo con la esposa de Sánchez.

Según dicho listado, al que también ha tenido acceso RTVE, Cristina Álvarez habría participado en tres de esas reuniones, dos a principios de 2023 y una a principios de 2024. Todas ellas fueron reuniones telemáticas y de seguimiento.

Contra esta resolución del juez Peinado, cabe recurso de reforma en el plazo de tres días.

(NOTICIA EN AMPLIACIÓN...)