La Audiencia rechaza que el juez Peinado investigue al delegado del Gobierno en el caso de Begoña Gómez

La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado que el juez Juan Carlos Peinado, que instruye el caso de Begoña Gómez, mujer del presidente Pedro Sánchez, investigue al actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por presunta malversación. Los magistrados han emplazado al juez Peinado a retirar la condición de investigado a Francisco Martín.

En un auto de este jueves al que ha tenido acceso RTVE, los jueces estiman los recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra la decisión del juez de admitir una querella de Vox contra Martín por presunta malversación de caudales públicos al participar "aparentemente" en la contratación de la asesora de Begoña Gómez en la Moncloa, Cristina Álvarez, "por su condición de secretario general de la Presidencia del Gobierno en el mes de julio del año 2021".

En el escrito, la Audiencia de Madrid detalla que ha revocado parcialmente el auto por el que se le imputó "al inadmitirse la querella formulada por la representación procesal del partido político Vox contra Martín Aguirre por malversación de caudales públicos".

Los magistrados consideran que "no consta" que el delegado supiera la asesora Cristina Álvarez estuviera "excediéndose de sus funciones por indicación de Begoña Gómez", "tratándose de meras suposiciones, sin que se aporte el más mínimo indicio de responsabilidad".

Francisco Martín Aguirre ha celebrado que la Audiencia Provincial de Madrid haya corregido su imputación y ha confiado en que se levante la del resto de investigados en un proceso que, ha dicho, "se basa en la nada". En declaraciones a los medios, ha asegurado que estaba "tranquilo", porque sabía que "no había nada y todo iba a terminar en nada".

Peinado admitió la querella por la "aparente participación de Martín Fue el pasado mayo cuando el juez Peinado admitió a trámite la querella presentada por Vox y citó como investigado a Martín Aguirre por ese presunto delito, por participar "aparentemente" en la contratación de la asesora de Moncloa para la esposa del presidente del Gobierno desde "su condición de secretario general de la Presidencia del Gobierno en el mes de julio del año 2021". La Audiencia de Madrid estima esos recursos, a los que se sumaron las defensas tanto de Gómez como de Álvarez, recordando que ya en junio se pronunció sobre que la investigación tenía que centrarse en si el desempeño de las funciones públicas de la asesora han sido sobrepasadas para favorecer el presunto "plan delictivo" de Gómez. Para los magistrados, esa "debía ser la dirección que debería tomar la instrucción respecto de la citada encausada, no encontrándose la razón de dirigir una nueva querella acumulada contra el que se supone hubiera de fiscalizar la función de dicho cargo de confianza, porque no se proporciona el más mínimo indicio de que el citado cargo tenga esa supuesta función de control".