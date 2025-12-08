La Asociación de Abogados del Estado avala la legalidad de los contratos de Begoña Gómez

La Asociación de Abogados del Estado ha certificado que la suscripción de cualquier pliego de condiciones previo a la adjudicación de contratos de servicios y que firmó la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid "no exige titulación concreta".

La entidad ha respondido de este modo al juez Juan Carlos Peinado, que investiga supuestas irregularidades en la gestión de dicha cátedra, y que pidió a finales del mes de noviembre un informe detallado en el que le pedía las cualificaciones académicas exigibles para elaborar "cualquier pliego de condiciones" en la adjudicación de contratos de servicios.

En un escrito remitido el 2 de diciembre y al que ha tenido acceso RTVE, la Asociación de Abogados del Estado expone que su actuación como perito en este procedimiento comprometería la neutralidad de la institución, dado que la cuestión técnica planteada afecta al ámbito profesional, jurídico y estatutario de los Abogados del Estado y coincide con un proceso penal en el que un abogado del Estado figura personado en la causa.

A pesar de ello, esta entidad ha trasladado al Juzgado de Instrucción 41 de Madrid la información aplicable a los pliegos de condiciones y concluye que "no se prevé una reserva de la función de redactar tales documentos a un cuerpo de funcionarios concreto y determinado, ni se exige una titulación concreta para su redacción".

Este escrito, que está firmado por Lucía Pedreño Navarro en nombre y representación de la entidad, concreta que "ni tan siquiera se prevé que el órgano de contratación deba redactar él mismo tales documentos pudiendo recabar la colaboración de empresas privadas en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o su asesoramiento durante la preparación del procedimiento de contratación". Así se indica, según el documento, en los términos previstos del artículo 70 de la Ley 9/2017.