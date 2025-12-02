Air Europa niega pagos a Begoña Gómez y que mediara en su rescate en 2020
- Air Europa ha negado en un comunicado que se solicitara a Begoña Gómez intermediación o gestión alguna
- La aerolínea defiende la legalidad del procedimiento por el que recibió la subvención durante la pandemia
La aerolínea Air Europa ha negado haber pagado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por ninguna actividad relacionada a la concesión de la subvención que recibió durante la pandemia, y ha asegurado que "en ningún momento" se le solicitó "intermediación o gestión alguna" para el procedimiento administrativo.
En un comunicado, la compañía se ha hecho eco de entrevistas realizadas en varios medios al exasesor ministerial Koldo García, en las que ha deslizado que la aerolínea recurrió a Begoña Gómez para asegurar el rescate por la suspensión de vuelos en la pandemia, en concreto para la concesión de préstamos de la SEPI con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas en 2020.
"Ni Air Europa ni miembro alguno de la familia propietaria valoró, comentó, consideró, ni realizó pago alguno a la señora Begoña Gómez por ninguna actividad relativa a la concesión de dicha ayuda, ni por ninguna otra actividad", han sostenido desde la empresa perteneciente al Grupo Globalia, cuyo CEO es Javier Hidalgo.
La aerolínea defiende la legalidad del rescate
Air Europa también ha negado que se solicitara a Begoña Gómez intermediación o gestión alguna con relación al mencionado procedimiento administrativo, "en el que no tuvo intervención alguna".
Así las cosas, la compañía sostiene que toda la tramitación de la subvención otorgada a la aerolínea durante la pandemia "se realizó con plena sujeción a los principios y normas que regulaban dicho procedimiento administrativo" y mediando "el correspondiente informe favorable de cuantos órganos administrativos, empresas consultoras y despachos de abogados intervinieron en el procedimiento".
En el comunicado, la compañía también anuncia que ha pedido a OK Diario que publique un texto de rectificación de la información difundida por la entrevista a Koldo García al amparo de la Ley Orgánica 2/1984 de 26 de marzo.
La Audiencia Provincial de Madrid anuló el pasado 13 de noviembre uno de los autos del juez Juan Carlos Peinado — titular del juzgado número 41 de Madrid que instruye el caso Begoña Gómez—, en el que pedía a la UCO que investigase sobre el rescate de Air Europa y si había relación con la mujer del presidente del Gobierno tras estimar en parte el recurso de apelación de la defensa de la esposa del presidente del Gobierno.