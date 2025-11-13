La Audiencia de Madrid anula el auto del juez Peinado en el que pedía a la UCO investigar el rescate de Air Europa

La Audiencia Provincial de Madrid ha anulado uno de los autos del juez del caso Begoña Gómez, en el que pedía a la UCO que investigase sobre el rescate de la aerolínea Air Europa y si había relación con la mujer del presidente del Gobierno. Lo ha hecho tras haber estimado en parte el recurso de apelación presentado por la defensa de la esposa del presidente del Gobierno.

El tribunal reprocha al titular del juzgado número 41 —instructor del caso en el que se investiga a la esposa del jefe del Ejecutivo por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos— que actuara sin fundamentación jurídica y que se basara en "meras sospechas sin el más mínimo indicio".

La resolución de Peinado, según el auto, carece de fundamentación porque se refiere a noticias periodísticas de hechos que no se investigan en este procedimiento, que se han obtenido "de otros procedimientos, en los que se investigan otros hechos supuestamente cometidos por personas aforadas".

Algunas de estas personas aforadas, según asegura, podrían tener relación con los investigados en este procedimiento, lo que no otorga competencia a este Instructor para atraer a su competencia aquellos hechos que se investigan por órganos superiores.