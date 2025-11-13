La Audiencia de Madrid anula el auto del juez Peinado en el que pedía a la UCO investigar el rescate de Air Europa
- El tribunal reprocha al juez del caso Begoña Gómez que se basara en "meras sospechas"
- Estima así el recurso de apelación presentado por la representación de Begoña Gómez
La Audiencia Provincial de Madrid ha anulado uno de los autos del juez del caso Begoña Gómez, en el que pedía a la UCO que investigase sobre el rescate de la aerolínea Air Europa y si había relación con la mujer del presidente del Gobierno. Lo ha hecho tras haber estimado en parte el recurso de apelación presentado por la defensa de la esposa del presidente del Gobierno.
El tribunal reprocha al titular del juzgado número 41 —instructor del caso en el que se investiga a la esposa del jefe del Ejecutivo por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos— que actuara sin fundamentación jurídica y que se basara en "meras sospechas sin el más mínimo indicio".
La resolución de Peinado, según el auto, carece de fundamentación porque se refiere a noticias periodísticas de hechos que no se investigan en este procedimiento, que se han obtenido "de otros procedimientos, en los que se investigan otros hechos supuestamente cometidos por personas aforadas".
Algunas de estas personas aforadas, según asegura, podrían tener relación con los investigados en este procedimiento, lo que no otorga competencia a este Instructor para atraer a su competencia aquellos hechos que se investigan por órganos superiores.
Es la cuarta vez que la Audiencia ordena a Peinado dejar a Air Europa fuera del procedimiento
La Audiencia de Madrid ya había ordenado en tres ocasiones a Peinado dejar a Air Europa fuera del procedimiento en el que investiga a Gómez, pero ahora lo hace de nuevo al resolver un recurso del mes de mayo.
Entonces, el juez decidió reactivar la investigación y pedir un informe a la UCO de la Guardia Civil sobre el rescate, pero él mismo se corrigió poco después y anuló esa solicitud. Lo hizo tras un nuevo varapalo de la Audiencia a sus movimientos sobre la empresa filial de Globalia.
Es más, en junio asumió que no podía investigar y planteó ceder a otro juzgado una querella presentada por Vox relacionada con ese rescate.
Ahora, meses después, la Audiencia Provincial resuelve los recursos de Begoña Gómez y del fiscal contra la decisión anterior del juez -es decir, la de pedir informe a la UCO-, y les da la razón parcialmente en un auto en el que cuestiona que el magistrado actuase guiado por una noticia periodística.