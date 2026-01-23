La Complutense traslada al juez Peinado que el software investigado de Begoña Gómez le costó 113.509 euros
- La institución se personó como perjudicada en la causa el pasado mes de octubre
- 108.765,79 euros son en el ámbito de la contratación y 4.743,53 euros el coste del personal
La Universidad Complutense de Madrid ha trasladado al juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, que gastó un total de 113.509 euros en el desarrollo del 'software' para la Cátedra de Transformación Social y Competitiva que codirigió la mujer del presidente del Gobierno.
En un escrito al que ha tenido acceso RTVE, la universidad madrileña envía documentación en la que concluye que el gasto abonado en el desarrollo del 'software' asciende a 108.765,79 euros en el ámbito de la contratación, más 4.743,53 euros en costes de personal.
La institución, que se personó como perjudicada en la causa el pasado mes de octubre, recuerda en el escrito remitido al juzgado que el magistrado le ofreció esta opción y finalmente decidió ejercer "las acciones civiles que pudieran corresponderle con arreglo a la ley" dada su condición de administración pública.
Gómez está investigada por apropiación indebida
Pone de relieve que en este procedimiento se investiga un presunto delito de apropiación indebida en relación con el 'software' desarrollado para la Cátedra de Transformación Social y Competitiva, que codirigió Begoña Gómez, "siendo que el desarrollo del mismo se habría sufragado con dinero de esta Administración Pública".
Y añade que, si el juzgado considerase responsable a la investigada y esta resolución llegase a ser firme, "la Universidad Complutense de Madrid entiende procedente la determinación y acumulación desde ahora de los informes emitidos por funcionarios públicos que acreditan y cuantifican el montante de dinero público invertido por esta Universidad en el desarrollo del 'software'".
Así desglosa las cantidades de dinero público aplicadas al desarrollo del 'software' que derivan de los contratos administrativos, que suman un total de 108.765,79 euros, detallando por ejemplo que se pagaron a Deloitte dos montantes de 18.148 y 60.500 euros, y a Making Science 24.200. Y a continuación detalla las cantidades invertidas en "costes de personal", que suman 4.743,53 euros.
El juez Peinado mantiene investigada a Begoña Gómez, a su asesora Cristina Álvarez y empresario Juan Carlos Barrabés en una causa en la que se investigan presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación.
Investiga si la mujer del presidente del Gobierno influyó a favor de las empresas de Barrabés, adjudicatario de contratos públicos, así como su rol en la cátedra de la Complutense o si empleó a su asesora para sus actividades privadas