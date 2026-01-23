La Complutense traslada al juez Peinado que el software investigado de Begoña Gómez le costó 113.509 euros

La Universidad Complutense de Madrid ha trasladado al juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, que gastó un total de 113.509 euros en el desarrollo del 'software' para la Cátedra de Transformación Social y Competitiva que codirigió la mujer del presidente del Gobierno.

En un escrito al que ha tenido acceso RTVE, la universidad madrileña envía documentación en la que concluye que el gasto abonado en el desarrollo del 'software' asciende a 108.765,79 euros en el ámbito de la contratación, más 4.743,53 euros en costes de personal.

La institución, que se personó como perjudicada en la causa el pasado mes de octubre, recuerda en el escrito remitido al juzgado que el magistrado le ofreció esta opción y finalmente decidió ejercer "las acciones civiles que pudieran corresponderle con arreglo a la ley" dada su condición de administración pública.