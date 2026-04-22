La Fiscalía pide el archivo de la investigación contra Begoña Gómez al no apreciar indicios de delito

La Fiscalía Provincial de Madrid ha reclamado a la Audiencia Provincial de Madrid que archive el caso Begoña Gómez al "no ser los hechos constitutivos de infracción penal".

Según ha indicado este miércoles en una nota informativa, así lo ha hecho en un recurso contra el auto en el que el juez instructor de la causa, Juan Carlos Peinado, planteó juzgar con jurado popular a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación, junto a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

El Ministerio Público ha solicitado al tribunal superior que estime su recurso de apelación, "dictando resolución por la que se acuerde, respecto de todos los delitos y respecto a todos los investigados afectados, el sobreseimiento libre de las actuaciones, al no ser los hechos constitutivos de infracción penal", explica.

Y en otro escrito, dirigido a Peinado, la Fiscalía ha vuelto a pedir al juez que archive el caso y, según adelanta en la nota, reclamará la absolución de los tres investigados en caso de que la Audiencia de Madrid considere procedente abrir juicio oral.

La acusación popular que lidera Hazte Oír en la causa solicita, en su escrito de acusación, la apertura de juicio y 24 años de cárcel para la mujer del jefe del Ejecutivo, así como prohibición de salida del país y retirada del pasaporte por "evidente riesgo de fuga".

También pide 22 años de prisión para la asesora de Gómez en Moncloa y seis años de cárcel para el empresario Barrabés. La asociación lo hace en nombre de las diversas acusaciones populares de la causa, en la que también están personados Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa o Movimiento de Regeneración Política de España.