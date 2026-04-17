Manos Limpias pide 10 años de cárcel para Begoña Gómez por tráfico de influencias y malversación de caudales públicos
- El sindicato ha solicitado para el empresario Juan Carlos Barrabés 2 años y 3 meses de prisión por tráfico de influencias
- El juez Peinado ha concluido esta semana la instrucción sobre Begoña Gómez, a la que procesa por cuatro delitos
El sindicato Manos Limpias ha solicitado para Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, penas que suman 10 años y 3 meses de prisión por los delitos continuados de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
Así se desprende de su escrito de acusación dirigido al Juzgado número 41 de Madrid al que he tenido acceso RTVE.
Manos Limpias, que ejerce la acusación particular, señala que Begoña Gómez se "prevalió" de su posición en la Administración, como esposa del presidente del Gobierno, para que, "por su condición el rector de la Universidad Complutense de Madrid diera las instrucciones oportunas para que se constituyera una cátedra universitaria para que ella pudiera dirigirla".
Añade que la "acusada Begoña Gómez se lucró de su posición en la cátedra", tanto por el importe obtenido (15.000 euros) como porque también "detrajo el software desarrollado en su seno para su comercialización a través de una sociedad mercantil".
También menciona que María Cristina Álvarez Rodríguez, personal eventual de la Presidencia del Gobierno, "prestó asistencia y desempeñó funciones auxiliares" para Begoña Gómez.
Barrabés tenía "un plan preconcebido con Begoña Gómez"
La organización también ha solicitado para el empresario Juan Carlos Barrabés la pena de 2 años y 3 meses de cárcel por el delito continuado de tráfico de influencias.
En este sentido, Manos Limpias asegura que Barrabés "en un plan preconcebido con Begoña Gómez, obtuvo para sí la intercesión de ésta última, para la obtención de contratos públicos de la entidad pública empresarial Red.es", gracias a las cartas de recomendación de la mujer del presidente, que usó su condición de codirectora de la cátedra universitaria.
El juez Juan Carlos Peinado ha concluido esta semana la instrucción sobre Begoña Gómez, a la que procesa finalmente por cuatro delitos: tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. En un auto, sobresee sin embargo las actuaciones por el delito de intrusismo profesional "al no haber más que un indicio endeble, no habiendo indicios plurales y sólidos".