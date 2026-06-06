Gran Premio de Hungría, en directo la carrera sprint de MotoGP 2026

El italiano marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) llega crecido al Gran Premio de Hungría de MotoGP que este fin de semana se disputa en el circuito de Balaton Ring, en el que sólo ha ganado el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) en la única carrera disputada en esta instalación, en 2025.

En directo, la carrera sprint del Gran Premio de Hungría de MotoGP 2026

La victoria de Bezzecchi en Mugello, un sueño de infancia cumplido para el piloto transalpino, seguro que le ha insuflado nuevos bríos para continuar ejerciendo su superioridad en la categoría de MotoGP, en la que Aprilia está demostrando que su crecimiento tecnológico no es flor de un día, colocando carrera tras carrera a sus pilotos en lo más alto de la tabla.

Esa eficacia de las Aprilia RS-GP está obligando a Ducati y su ingeniero jefe Luigi -Gigi- Dall'Igna a esforzarse al máximo para intentar contrarrestar el potencial inicial de los representantes de Noale, y ahí es donde entran el italiano Fabio di Giannantonio, o el español Marc Márquez.

Di Giannantonio es el único que ha ganado en la actual temporada con la Ducati Desmosedici GP26 (Cataluña), junto a Alex Márquez (España), que no podrá estar en Hungría al encontrarse pendiente de recuperación tras la fuerte caída que sufrió en Cataluña.

Así, la responsabilidad de hacer frente a la todopoderosa armada Aprilia recaerá en las manos de Fabio di Giannantonio y de Marc Márquez, el único que ha ganado en Hungría, aunque esta afirmación tiene cierto truco, pues 2025 fue la primera vez en la que se disputó una carrera del mundial de motociclismo en Balaton Ring.

Quizás en esta ocasión sea demasiado temprano para pensar en una segunda victoria consecutiva en este escenario de Marc Márquez, quien a pesar de completar un gran fin de semana en Italia después de su intervención quirúrgica, quizás se antoje demasiado pronto como para pensar en ganar.

En cualquier caso, a Marc Márquez no se le puede descartar nunca, como tampoco a Marco Bezzecchi, Jorge Martín o Fabio di Giannantonio, en la pelea por el triunfo, en donde también podrían entrar, aunque no lo han conseguido en gran premio en la actual temporada, los españoles Pedro Acosta (KTM RC16), Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) y el ñorense Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25), el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP) o el italiano Francesco -Pecco- Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26).

La historia de Hungría es corta en su escenario de Balaton Ring, por lo que pocas estadísticas se pueden aplicar al hacer cábalas, si bien la más cierta de todas ellas es que de siete carreras disputadas hasta la fecha cuatro han sido victorias de Marco Bezzecchi, una de Jorge Martín, ambos de Aprilia, y dos para pilotos de Ducati, Alex Márquez, ausente por lesión, y Fabio di Giannantonio.