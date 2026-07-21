Claves del proyecto de ley que prohíbe fumar a menores y amplía los lugares sin humo: ni terrazas de bares ni parques

El Gobierno tiene previsto aprobar este martes un proyecto de ley, que ya ha enviado al Congreso, que amplía los espacios sin humo, amplía el impedimento de publicitar cigarros electrónicos y otros productos relacionados y, por primera vez, veta el consumo de tabaco a los menores. De recibir el visto bueno de las Cortes, quedará prohibido fumar en terrazas de bares, estaciones de transporte, espectáculos y conciertos al aire libre. También en exteriores de centros sanitarios, educativos, universitarios y sociales y en parques infantiles y zonas culturales o deportivas, pero también en vehículos de transporte con conductor.

Esta medida, que forma parte del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027, amplía las limitaciones ya establecidas en la ley de 2005 e incluye la prohibición de venta de cigarrillos electrónicos de un solo uso.

05.08 min Nueva ley antitabaco: más zonas sin humo y con especial atención en los vapeadores

¿Qué productos incluye el proyecto? La nueva norma busca reforzar la protección de la salud de los ciudadanos y "adaptar" la normativa a los cambios en los "patrones de consumo" y en el mercado de productos del tabaco y relacionados. Da respuesta, alegó, tanto a la evidencia científica como a las propuestas recogidas en un proceso de consulta pública, según destacó el Ejecutivo en septiembre del año pasado, cuando dio luz verde al Anteproyecto de Ley. Incorpora, pues, medidas destinadas a fortalecer la prevención, proteger a los colectivos más vulnerables —especialmente la población joven— y ofrecer mayor "claridad jurídica" frente a la proliferación de nuevos productos relacionados con el tabaco que hasta ahora no contaban con una regulación específica. Su consumo, especialmente entre los jóvenes, ha aumentado en los últimos años y, aunque no siempre contienen tabaco ni nicotina, se vinculan al acto de fumar o inhalar y aumentan el riesgo de fumar tabaco convencional. Estos son, además de los cigarrillos electrónicos, con o sin nicotina, incluidos todos sus componentes —cartucho, depósito, dispositivo— y las bolsitas de nicotina para uso oral, compuestas total o parcialmente por nicotina natural o sintética, en forma de sobres, polvo o comprimidos. También los productos a base de hierbas, utilizados para fumar, vaporizar o inhalar, como 'shishas' o mezclas vegetales sin tabaco, y dispositivos para el consumo de productos calentados, incluidos los que funcionan con tabaco u otros preparados. Estos productos quedarán, de aprobarse la nueva ley, sometidos a las mismas restricciones legales que el tabaco convencional: se prohíbe fumar o 'vapear' en espacios públicos cerrados y en una lista ampliada de entornos exteriores, en línea, según el Gobierno, con las recomendaciones de la Comisión Europea. Asimismo, se prohíbe expresamente el consumo de tabaco y productos relacionados por parte de menores, ya que hasta ahora solo se limitaba la venta o entrega. Se veta además "toda forma de publicidad, promoción y patrocinio, directa o indirecta, en cualquier medio de comunicación, incluido el ámbito digital" y se obliga a señalizar de forma clara en los espacios donde se prohíbe su uso o consumo. Se establece un régimen sancionador específico que prevé infracciones, sanciones económicas y responsabilidades para los infractores y la obligación de etiquetado e información, que deberán incluir datos sobre el contenido en nicotina y características del producto. Además, se restablece el Observatorio para la Prevención del Tabaquismo —que había sido suspendido en 2014—, para el seguimiento de políticas públicas en esta materia. El consumo de vapeadores entre adolescentes triplica al del cigarrillo convencional

Casi 40 años de normativas antitabaco Para comprender la legislación contra el tabaco en España hay que remontarse a 1988. Ese año, el Gobierno de Felipe González aprobó un Real Decreto que vetaba el tabaco en hospitales y centros escolares, aunque sí se permitía que hubiera áreas reservadas para fumadores —distintas para personal y usuarios en el caso de los centros médicos— y donde no entraran menores de 16 años en el caso de los colegios. También se vetó el cigarrillo en los transportes colectivos urbanos e interurbanos donde hubiera plazas de pie y en los centros de trabajo si había embarazadas o existía riesgo para los trabajadores por contaminantes industriales. Ese año entró también en vigor la prohibición de vender tabaco a menores de 16 años y la ley de publicidad que prohibió la publicidad de tabaco —y bebidas alcohólicas de más de 20 grados— en la televisión y en aquellos lugares en los que estaba prohibida su venta o su consumo. Fue en 2005 cuando se incluyó el veto al patrocinio de productos del tabaco y toda publicidad de esos en máquinas expendedoras y medios de comunicación. En 1992, otro Real Decreto amplió la prohibición de fumar en los aviones, en vuelos de menos de 90 minutos de duración. Siete años después se incluyó a todos los demás.