El consumo de tabaco, alcohol y cannabis cae a mínimos históricos en adolescentes de entre 14 y 18 años

El consumo de alcohol, tabaco y cannabis por parte de adolescentes entre 14 y 18 años ha bajado de forma generalizada, con la prevalencia más baja de los últimos 25 años, desde que existen registros.

Son datos de la última Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (Estudes) presentada este miércoles por la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha lanzado un "mensaje de optimismo" ya que esta "radiografía precisa" pone de manifiesto que los jóvenes tienen "los hábitos más saludables de los últimos 25 años".

Desciende la prevalencia de consumo de alcohol, tabaco, cannabis e hipnosedantes en todos los tramos temporales analizados. En particular, el consumo en los últimos 12 meses se reduce en 2,6 puntos para el alcohol, 6,5 puntos para el tabaco y 6,3 puntos para el cannabis.

"Las nuevas generaciones están cambiando, aumenta la percepción del riesgo a las drogas y se cuidan más", ha dicho la ministra, para destacar que "el porcentaje de adolescentes que quiere dejar de fumar hace historia". "Están construyendo una nueva forma de entender la salud y una nueva forma también de entender el ocio", ha añadido, para destacar que las políticas de salud pública, de prevención y concienciación "funcionan".

Eso sí, cree que no hay que bajar la guardia porque aún hay cifras "muy preocupantes", sobre todo en consumos de alcohol y vapeadores.

Realizado con 35.256 entrevistas a estudiantes de Enseñanza Secundaria de entre 14 y 18 años de más de 800 centros educativos, el estudio bienal del Ministerio de Sanidad refleja caídas generalizadas de todas las sustancias en todos los tramos temporales analizados: alguna vez, últimos 12 meses y últimos 30 días.

Valores más bajos de prácticas de riesgo con alcohol desde 2000 El alcohol continúa siendo la sustancia psicoactiva más consumida, aunque los datos de 2025 muestran un descenso respecto a la edición anterior de 2023. El 73,9% del alumnado declara haberlo consumido alguna vez en la vida (frente al 75,9% en 2023), el 71,0% en los últimos 12 meses (frente al 73,6%) y el 51,8% en los últimos 30 días (frente al 56,6%). Su consumo frecuente ha descendido al 51,8 %, la cifra más baja desde 1998. El Ministerio de Sanidad busca terminar con la cultura del alcohol y el 'consumo responsable': "No existe la dosis buena" También disminuyen las prácticas de riesgo: el 17,2% de los estudiantes se ha emborrachado en el último mes (frente al 20,8% en 2023) y el 24,7% ha practicado binge drinking, consumo por atracón, (frente al 27,8%), ambos en sus niveles más bajos desde el año 2000. La edad media de inicio en el consumo se mantiene en 13,9 años, mientras que el inicio del consumo semanal y de la primera borrachera se sitúan en 14,8 y 14,6 años, respectivamente. El 37,4% consigue el alcohol en casa de otros, pero casi la mitad lo ha comprado en tiendas de barrio o discotecas y casi un 40% en bares o pubs. Una mayoría bebe porque lo considera divertido y porque les gusta cómo les hace sentir; en las chicas es más frecuente que lo hagan porque les ayuda cuando están deprimidas.

Prioridad: ley estatal de alcohol y menores La delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Xisca Sureda, ha señalado que se trata de una generación "más consciente, crítica y saludable" y, al igual que García, ha puesto en valor las políticas de acción para crear espacios y entornos libres de humo y de alcohol. En este sentido, ha destacada que el Plan Nacional sobre Drogas cumple 40 años y ha planteado como prioridad la ley estatal de alcohol y menores, aprobada este año con el fin de reducir el consumo en esta población, limitando los espacios en los que se podrá beber, así como la publicidad, el patrocinio y la venta y dispensación de esta sustancia. La ley de alcohol y menores prohibirá mensajes que lo asocien al éxito o que afeen la abstinencia Ha explicado además que esta disminución del consumo de alcohol, tabaco y cannabis y esta "desnormalización de los consumos" no es un fenómeno exclusivo de España, sino que se observa en toda Europa. Sureda ha puesto el foco en la necesidad de aplicar una perspectiva de género ante la brecha de consumo por sexos, ya que el de drogas legales está más extendido en ellas y el de las ilegales en ellos.

Solo un 4,3% de estudiantes fuma a diario El consumo de tabaco entre estudiantes registra mínimos históricos: un 27,3% lo ha probado alguna vez y solo un 4,3% fuma a diario. Además, el 46,4% ha intentado dejarlo en el último año. El consumo de tabaco sigue una clara línea descendente y registra en 2025 los niveles más bajos de toda la serie. El 27,3% del alumnado ha fumado alguna vez en la vida (frente al 33,4% en 2023), el 21,2% en los últimos 12 meses (frente al 27,7%) y el 15,5% en los últimos 30 días (frente al 21,0%). La edad media de inicio se mantiene en 14,1 años, y la del inicio del consumo diario en 14,4 años. El 93,3% de los estudiantes considera que fumar a diario implica un alto riesgo para la salud. Este fortalecimiento de la percepción de riesgo se alinea con el descenso observado en los niveles de consumo y refleja una mayor concienciación entre la población juvenil, apunta Sanidad. En relación a los vapeadores, aunque se mantiene prácticamente estable el porcentaje de los que lo han usado en el último mes (27,1% frente al 26,3% de 2023), baja cinco puntos el de los que lo han probado alguna vez (49,5%).