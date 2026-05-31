Las bolsitas de nicotina, el arma invisible de la industria del tabaco "para captar a una nueva generación de consumidores"

Están de moda, son invisibles y permiten consumir nicotina sin que el humo lo delate. Son las bolsitas de nicotina, un producto poco conocido fuera de Escandinavia hasta hace pocos años, pero cuya popularidad va en aumento, especialmente entre jóvenes y adolescentes, tal y como ha alertado la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Se trata de pequeñas bolsas que se introducen entre la encía y el labio y van liberando nicotina. En un informe publicado recientemente, el organismo de Naciones Unidas alerta de que la expansión del snus, como también se conoce a este producto, es una de las "tácticas utilizadas por la industria para captar a una nueva generación de consumidores", ahora que las cajetillas de tabaco están sometidas a una mayor presión normativa y han perdido popularidad.

En España, el porcentaje de quienes han fumado en los últimos 12 meses ha caído del 46% de la población en 1997 al 36% en 2024, y solo un 4% de los adolescentes lo fuma, frente al 24% de hace 30 años, según los datos de Sanidad.

Pero aunque no emita humo, la nicotina, en cualquiera de sus formas, es "una droga con una altísima capacidad de crear adicción", advierte el neumólogo Carlos Jiménez, director de investigación del tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).

Al colocarse en la encía, una zona con amplia presencia de vasos sanguíneos, la nicotina "se absorbe muy fácilmente y esa rutina llega muy rápidamente al cerebro", explica a RTVE Noticias.

Puerta de entrada a los cigarrillos La industria del tabaco promociona las bolsas de nicotina como alternativa a los cigarrillos y para crear espacios sin humo, pero la realidad es que "esos jóvenes que se hacen adictos a la nicotina utilizando las bolsitas después van a pasar a convertirse en fumadores de cigarrillos convencionales o electrónicos", apunta. Coincide la presidenta de la plataforma nofumadores.org, Raquel Fernández Megina, que recuerda que "quien se inicia en el consumo de la nicotina", ya sea con vápers o con estas bolsitas, "tiene tres veces más posibilidades de terminar consumiendo tabaco", según varios estudios publicados al respecto. A ello se suma la "falta de percepción del riesgo" de estos productos, que se comercializan sin ningún tipo de advertencia sanitaria y que en su aspecto y olor se asemejan a inofensivos chicles. Además, al no emitir humo, el snus "puede ser consumido en más sitios y puede aumentar la frecuencia del consumo", explica a RTVE Noticias. El consumo de vapeadores entre adolescentes triplica al del cigarrillo convencional No hay datos concretos de su uso en España, pero según la OMS su consumo se ha disparado a nivel mundial. En 2024 las ventas minoristas superaron los 23.000 millones de unidades, aumentando en más de un 50% respecto al año anterior.

Reclamo para niños y adolescentes Se han expandido especialmente entre los jóvenes, muchas veces sin conocimiento de los adultos. El doctor Manuel Barragán, especialista en conductas adictivas del Área de Salud Don Benito-Villanueva, en Badajoz, lo ejemplifica con un caso reciente en su consulta. Acudió una mujer de 40 años para tratar su tabaquismo, acompañada de su hija, de 13. La menor no solo sabía lo que eran estas bolsitas, sino que su madre, que desconocía completamente la existencia del producto, "se quedó sorprendida con la información que tenía su hija". El principal riesgo de las bolsitas de nicotina, según Barragán, es que "lo puede utilizar un niño en su casa sin que sus padres lo sepan", y lo mismo ocurre en el colegio y el instituto. Además, lo compran "libremente por internet", sin ningún tipo de control. Las marcas de las bolsitas de nicotina recurren a un empaquetado atractivo, con "colores vívidos que evocan los sabores", según la OMS OMS

Sin regulación en España Una falta de control posible por el "vacío legal" en el que opera la compraventa de estos productos. Actualmente no están reguladas ni por la directiva europea ni por la normativa española, por lo que se comercializan como productos de consumo sin un marco sanitario específico, aclaran fuentes del Ministerio de Sanidad. Para poner solución a ese descontrol, la cartera que dirige Mónica García lanzó en noviembre de 2024 un proyecto de Real Decreto para establecer una regulación específica, que incluya requisitos sanitarios, limitaciones de etiquetado y restricciones sobre sabores, debido al "creciente consumo de estos productos y a su atractivo para población joven". Además, se establece un límite máximo de nicotina de 0,99 mg por bolsita, cuando en el mercado actual se pueden encontrar productos con hasta 50 o 100 mg por unidad, niveles que las autoridades sanitarias consideran "especialmente preocupantes". La propuesta, tras ser notificada a la Comisión Europea y finalizar el procedimiento comunitario, ha retomado su tramitación en España y continúa pendiente de aprobación definitiva, explican desde Sanidad. 05.08 min Nueva ley antitabaco: más zonas sin humo y con especial atención en los vapeadores

"Marketing agresivo" Para atraer a los jóvenes, los fabricantes de tabaco recurren a tácticas de venta "engañosas" y "agresivas", según la OMS. Entre ellas, presentan empaquetados con colores y sabores atractivos, muchas veces imitando marcas populares de dulces, marketing con influencers y el patrocinio de conciertos, festivales y eventos deportivos, incluyendo la Fórmula 1. Fernández cita el caso del festival Madcool, patrocinado por IQOS, la marca de tabaco calentado de la tabaquera Philip Morris. Tras una queja de su asociación, este patrocinio ha sido cancelado en la edición de este año del evento. Velo, marca de bolsas de nicotina de la multinacional British American Tobacco (BAT), se anunció también ante decenas de miles de personas en el reciente partido de liga Barça - Atlético Madrid, cita por su parte el doctor Manuel Barragán, quien advierte: "La gente no sabe qué es Velo; el joven sí lo sabe" "Estas interferencias de la industria, esos patrocinios para blanquear su imagen y darle legitimidad al negocio están a la orden del día", lamenta Fernández. También recalca que no es casual que se dirijan a los jóvenes: "Hay estudios que demuestran que es quien no empieza a fumar antes de los 18 posiblemente nunca consuma". 00.31 min La reina Letizia alerta sobre los vapeadores: "Fumar mata"