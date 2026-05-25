El consumo de vapeadores entre adolescentes triplica al del cigarrillo convencional.

La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) ha alertado del avance del vapeo entre los adolescentes en España, donde el 11,9% de los jóvenes de entre 14 y 18 años consume cigarrillos electrónicos, una cifra que considera muy superior a la media global.

Según la semFYC, el 13,2% de los jóvenes de entre 14 y 18 años fuma actualmente en España, un grupo en el que el 11,9% consume cigarrillos electrónicos, el 3,8% cigarrillos convencionales y el 1,9% cachimba. Además, en el grupo de 19 a 24 años, la prevalencia total de consumo asciende al 24,8%, lo que supone prácticamente una de cada cuatro personas jóvenes. En esta franja, destacan el consumo de tabaco de liar y de cigarrillos convencionales, ambos con un 11,8%, así como el de cigarrillos electrónicos, con un 7,4%.

Así lo indican los datos de la encuesta anual sobre tabaquismo y consumo de nuevos productos de nicotina, en la que han participado 9.375 personas de entre 14 y 65 años en España, y que ha publicado este lunes la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) en el marco de la Semana Sin Humo.

"Lo más alarmante es que la encuesta confirma que el consumo dual continúa muy presente entre la población joven, es decir, la utilización simultánea de cigarrillos convencionales y dispositivos electrónicos. Esta tendencia refuerza la preocupación de que los vapeadores son una puerta de entrada a la adicción a la nicotina y no una herramienta de abandono del tabaco", ha señalado la coportavoz de la Semana Sin Humo 2026, María Iglesias.

Según la encuesta, entre los adolescentes de 14 a 18 años, el 79,2% identifica los sabores atractivos como un elemento clave que favorece el consumo, el 64,5% menciona la moda y el 57,9% la presión social.

El trabajo también refleja que el 78% de las personas considera que los cigarrillos tradicionales son más perjudiciales para la salud. Además, el 84% de los participantes cree que los nuevos productos de nicotina se consumen porque existe una percepción de que son menos dañinos para la salud.

Asimismo, la semFYC insiste en que los nuevos dispositivos de nicotina no son inocuos y alerta sobre la creciente desensibilización frente a sus riesgos sanitarios y ambientales, especialmente entre menores y adolescentes.

Imagen de archivo de una mujer fumando. TOLGA AKMEN / EFE / EPA

Prohibición de sabores en los nuevos dispositivos En esta línea, la sociedad exige medidas "urgentes" y "concretas", como la prohibición de los sabores en los nuevos dispositivos, la restricción de la publicidad, el endurecimiento de la venta a menores, campañas específicas para padres y la regulación del diseño para evitar que parezcan productos infantiles. "Los vapeadores con sabores siguen estando disponibles. El real decreto para prohibir los sabores está encallado en trámites europeos y no está aprobado. Esto es inaceptable, no podemos permitir que la industria capte a adolescentes", ha señalado Iglesias. En cuanto a la aprobación en el Reino Unido de una ley que prohíbe la compra de tabaco a las personas nacidas a partir de 2009, semFYC se ha mostrado a favor de estudiar e implantar medidas similares en España. "Las propuestas del Reino Unido nos parecen una medida valiente y disruptiva que busca una generación libre de humo. Se deberían estudiar medidas de este tipo y, como mínimo, reforzar la protección de los menores. No tienen por qué ser exactamente iguales, pero sí orientadas a la protección de la salud pública", ha señalado José Manuel Iglesias, coportavoz de la Semana Sin Humo 2026. E

El 12% de la población española fuma En términos globales, el 54,6% de los participantes se declara no fumador, el 33,5% exfumador y el 12% fumador. Del total de personas fumadoras, el 7,8% consume cigarrillos convencionales, el 3,5% tabaco de liar, el 1,5% cigarrillos electrónicos y el 0,6% dispositivos de tabaco calentado. Entre las personas fumadoras, el cigarrillo convencional continúa siendo la principal forma de consumo, con un 65,4%, seguido del tabaco de liar, con un 29,4%; el cigarrillo electrónico, con un 12,9%, y los dispositivos de tabaco calentado, con un 4,7%. En cuanto al sexo, el 13,5% de los hombres fuma, frente al 11,4% de las mujeres. Aunque la prevalencia global del tabaquismo se mantiene por debajo de registros históricos, desde la semFYC se recuerda que el tabaco continúa siendo uno de los principales problemas de salud pública y una de las primeras causas evitables de enfermedad y muerte prematura.