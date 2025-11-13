España vuelve al tercer puesto de la OCDE en esperanza de vida en un informe sanitario con luces y sombras

España recupera el tercer puesto en esperanza de vida- 84 años en 2023- solo por detrás de Suiza y Japón, tras el bache que sufrió en la pandemia de covid, que le hizo caer al octavo puesto.

Así lo indica el informe 'Panorama de la salud' publicado este jueves, que destaca que la media de esperanza de vida en los países miembros de la OCDE fue de 81,1 en ese 2023.

La tasa de mortalidad del conjunto de la población española de 181 por cada 100.000 habitantes en 2023 está claramente por debajo de los 191 de la media de la OCDE, pero mientras la de las mujeres con 130 estaba entre las más bajas (151 de media), la de los hombres con 250 supera la media de la organización (245).

En este panorama sanitario los datos de España presentan luces y sombras. En algunos indicadores España presenta algunos de los mejores resultados de la OCDE, aunque no es un país modélico en ciertos factores de riesgo para la salud.

España fuma y bebe más que la media de la OCDE El informe analiza así cuatro factores: los tres principales- el tabaquismo, el consumo de alcohol y la obesidad- principales factores de riesgo individuales para las enfermedades no transmisibles y que contribuyen a una gran proporción de las muertes en todo el mundo; y un cuarto-la contaminación atmosférica- también un determinante ambiental crítico de la salud. Así, en el análisis comparativo, el 'Panorama de salud' determina que el porcentaje de fumadores en España está por encima de la media (19,8% entre los mayores de 15 años, frente al 14,8%), como también lo está el consumo de alcohol (11,1 litros per cápita al año, frente a 8,5). Mejores datos en cuanto al problema de la obesidad (un 15% de la población en España, frente al 19% de a media en la OCDE). Precisamente este informe sitúa la obesidad (índice de masa corporal de más de 30) y el sobrepeso (a partir del 25) como una de las principales preocupaciones de salud pública. Sus tasas continúan aumentando en más del 80 % de los países de la OCDE, según informa Efe. En cuanto al riesgo de la contaminación del aire- factor de riesgo que se mide por la exposición a partículas ambientales (microgramos por metro cúbico)- España está ligeramente por debajo con un 9,7%. En el análisis de la prevalencia de la diabetes, España presenta un buen dato con un 3,6% de la población, frente al 8,6 de la media de la OCDE. Como en la mayor parte de los países de la OCDE, en España la primera causa de mortalidad es la enfermedad del sistema circulatorio, por delante del cáncer. La obesidad, la diabetes y el envejecimiento de la población ralentizan el avance de la esperanza de vida en la OCDE