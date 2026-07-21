Nuevos pasajeros en los trenes de Renfe: los perros de hasta 40 kg podrán viajar con sus dueños en todos los trayectos

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, Día Mundial del Perro, una norma que permite que estas mascotas —de hasta 40 kilos— puedan viajar al lado de sus dueños en todos los trenes de Renfe. Hasta ahora solo estaba disponible en algunos trenes de alta velocidad y en determinados trayectos.

Han ampliado su oferta a todos sus servicios comerciales —que incluyen AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity— y de servicio público —Avant y Media Distancia—. Además, permitirá acceder, más adelante, al vagón con el perro en cualquier parada intermedia y no solo al comienzo del trayecto. Una noticia que llega en época de vacaciones y viajes y donde la opción de llevarse a una mascota no siempre ha estado en los planes, precisamente, por falta de normativas más permisivas.

Una viajera que ha hablado con RTVE en la madrileña estación de Atocha considera que "le parece maravilloso": "Sobre todo por la gente que tenga mascota, que tenga animales, que pueda viajar tranquilamente, que no tenga que dejarlo con alguien o no tenga que separarse".

¿Las condiciones? Solo dos perros por tren y en un coche pet friendly Hay varias condiciones para poder viajar con tu mascota. Lo primero es que el peludo de la familia tenga su cartilla de vacunación actualizada o el pasaporte europeo de animal de compañía. Renfe solo permite que accedan dos perros —entre 10kg y 40kg— por tren y viajarán en el vagón pet friendly, en el que deberán ocupar el asiento de la ventanilla al lado de su dueño. Tienen que utilizar una correa no extensible de 1,5 metros máximo y bozal, que usarán en la estación, embarque y desembarque. "Me parece más problemático porque, que haya dos pasajes para dos personas que tengan perro (grande), pues me parece... ya que lo pones amplía un poquito más, ¿no?", afirma la misma viajera. Otro usuario de tren ha contado que, hoy en día "se tienen más perros que niños, entonces pienso que solo dos perros para un tren entero es poco". También ha dicho que el vagón habilitado para pasajeros con mascota es una buena idea porque, como en su caso, que tiene alergia a los animales, "si hay alguien a quien le afecte a su salud [...] pienso que debería haber un sitio específico y punto", ha sentenciado. Al comprar el billete, el sistema asignará automáticamente dos asientos contiguos y enviará un correo al usuario con las condiciones y recomendaciones. Además, ha de pagarse un suplemento de 40€ para la mascota en los AVE, Alvia, Intercity, Euromed y Avlo, mientras que en los Avant y Media Distancia se abonará la tarifa general. Este precio ha generado ideas contrarias entre los pasajeros. Algunos consideran que se trata de un coste elevado: "Que haya que pagar algo lo entiendo, porque por todo se paga, pero tener que pagar 40€ me parece excesivo porque hay veces que el pasaje te puede costar 15€", ha explicado una mujer entrevistada. “A mí me parece bien que el perro pueda viajar pero el precio me parece bastante excesivo”, ha comentado otra usuaria, opinión a la que se suman más entrevistados: "Para mí sería caro, yo no llevaría a mi mascota, lo dejo en casa". A esta cantidad hay que sumarle un precio extra: los materiales de limpieza que han de llevarse para mantener limpio el vagón.

El "marrón" de llevar mascota Desde Renfe han pedido a los dueños que cuenten con un kit de limpieza —compuesto de empapador, toallitas, bolsas, espray desinfectante y antiolor—, ante las posibles consecuencias de llevar un animal en transporte. Los servicios comerciales entregarán al usuario una funda y una alfombrilla para colocar en el asiento del perro, que deberán retirar al marcharse, como parte del mantenimiento de la limpieza del vagón. Pero la norma también cuenta con restricciones a fin de asegurar una mejor convivencia con los nuevos pasajeros