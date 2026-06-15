Fumar en shisha no es más sano: tiene más riesgo de cáncer que el tabaco

Fumar con shisha o pipa de agua es un hábito que se ha hecho más popular a lo largo de los últimos años, con especial incidencia en los jóvenes por la posibilidad de compartir una sesión de cachimba. Con la ayuda de expertos, en VerificaRTVE te explicamos cuáles son los efectos reales de la shisha en la salud: mayor riesgo de cáncer que los cigarrillos convencionales, más toxicidad por los aromatizantes y la posibilidad de contagio de enfermedades infecciosas.

La shisha implica "mayor riesgo de cáncer oral, de vejiga y de esófago" Karen Ramírez, responsable nacional de Programas de Prevención y Promoción de la Salud de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), advierte de que el consumo de tabaco en pipa de agua "no solamente" implica "mayor riesgo de cáncer de pulmón", sino también "mayor riesgo de cáncer oral, de vejiga y de esófago". En una entrevista con VerificaRTVE, desmiente el "mito más extendido": que el agua de la cachimba filtre "las sustancias tóxicas". "La realidad es que el agua puede enfriar un poquito el humo, pero no elimina los compuestos cancerígenos que se encuentran dentro de las sustancias que se utilizan para fumar", subraya. Ramírez hace hincapié en que "el humo que produce la shisha sigue conteniendo sustancias cancerígenas y "metales pesados" y señala que "produce monóxido de carbono que no es filtrado por el agua". 00.28 min Karen Ramírez (AECC): El agua de la shisha "no elimina los compuestos cancerígenos"

La pipa de agua no es una alternativa sana al tabaco "De por sí, la pipa de agua tiene incluso más riesgos para la salud que el consumo del tabaco convencional", asegura a VerificaRTVE el neumólogo Carlos Jiménez-Ruiz, fundador del Área de Tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). Avisa de que cuando se fuma con pipa de agua, se inhala una "enorme cantidad" de "monóxido de carbono", que "es un gas muy tóxico para la salud". "Al fumar a través de pipa de agua se inhala una cantidad de monóxido de carbono muchísimo más elevada que la actividad si se fumase un solo cigarrillo convencional, algo así como 20 veces más", señala. Desde la AECC, Karen Ramírez incide en que el carbón que se usa en la shisha "para calentar el tabaco genera monóxido de carbono y otros compuestos que aumentan incluso el riesgo de cáncer y de la toxicidad". En una sesión de entre 45 y 60 minutos, indica, "se cree que una persona que utiliza cachimba está exponiéndose a nueve veces más monóxido de carbono que lo que sucedería en una hora de haber fumado cigarrillo convencional y 1,7 veces más nicotina que un cigarrillo individual".

El riesgo de enfermedades infecciosas, incluida la tuberculosis El neumólogo Carlos Jiménez-Ruiz alerta sobre el riesgo de contagio de enfermedades infecciosas cuando varias personas fuman con la misma shisha "incluso a través de distintos inhaladores" o boquillas porque "todos confluyen en el agua". Hay riesgo, a su juicio, de "enfermedades contagiosas, infecciones virales, infecciones respiratorias, incluso tuberculosis". El cirujano Diego González Rivas, especializado en cáncer de pulmón y un referente internacional por su pionera técnica de cirugía torácica y pulmonar, coincide en que "la shisha es una vía de transmisión de enfermedades muy buena". "Por mucho que la limpies y esterilices, si una persona tiene una tuberculosis y están circulando las bacterias y los gérmenes a través de la de la shisha, se puede acantonar así y es una forma de transmitir una tuberculosis", explica por teléfono a VerificaRTVE. La matemática del espejo La matemática del espejo - Diego González Rivas En 'La Matemática del Espejo' hablamos con el doctor Diego González Rivas, cirujano internacional que ha operado en 118 países, todo un récord.... Ver ahora Este cirujano torácico ha podido ver cómo se quedan los pulmones de un joven fumador habitual de shisha y afirma que el pulmón queda "dañado de una forma diferente al tabaco". "Se ve como más amarillento", señala, tras haber observado los "daños" en los pulmones de dos jóvenes de Marruecos que fumaban en shisha de forma "crónica" y "habitual".