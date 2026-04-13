El juez Peinado cierra la instrucción sobre Begoña Gómez y la procesa por cuatro delitos

El juez Juan Carlos Peinado ha concluido la instrucción sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, a la que procesa finalmente por cuatro delitos: tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida.

En un auto, al que ha tenido acceso RTVE, el titular del Juzgado número 41 de Madrid sobresee sin embargo las actuaciones por el delito de intrusismo profesional "al no haber más que un indicio endeble, no habiendo indicios plurales y sólidos".

Además, continúa el procedimiento contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez en La Moncloa, por los mismos delitos que le imputa a ésta y contra el empresario Juan Carlos Barrabés por el de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Ahora, el magistrado otorga cinco días a todas las partes personadas en la causa para que "insten lo que consideren oportuno respecto de la apertura del juicio oral, formulando el correspondiente escrito de conclusiones provisionales". Cabe recordar que el Peinado volvió a proponer que el juicio se realizara mediante jurado popular.

El juez encuentra indicios suficientes para procesar a Gómez por tráfico de influencias para conseguir una cátedra en la Universidad Complutense y asegura que no ha encontrado un supuesto similar en democracia.

"Pues las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado, lo que obliga a tratar de analizar (quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII) este tipo desde la perspectiva de una interpretación teleológica y hermenéutica de los citados artículos 428 y 429 del Código Penal", afirma.

El Gobierno cree que Peinado "avergüenza" a la judicatura Desde el Ejecutivo insisten en la inocencia de Begoña Gómez. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha mostrado su "confianza absoluta" en que un tribunal superior "imparcial" acabará revocando la resolución del juez Peinado porque "donde nada hay, por mucho que se revuelva, nada se podrá establecer": "No tengo ninguna duda". ““ En declaraciones a los medios antes del acto de presentación de la convocatoria 2026 de las becas SERÉ, Bolaños ha reiterado una opinión respecto a la actitud del juez Peinado "bastante conocida": "Creo que ha avergonzado a muchos ciudadanos, ha avergonzado a muchos jueces y magistrados en nuestro país". Preguntado por si cree que el juez Peinado pudiera estar cometiendo prevaricación en relación a este caso, el ministro de Justicia ha evitado contestar directamente, pero ha añadido: "Ustedes se imaginarán cuál es mi opinión".