La UCO informa a Peinado que Begoña Gómez sólo viajó una vez a República Dominicana de las 36 que fue al extranjero
- El magistrado pidió todos los viajes que hubiese hecho a siete países y solo hay uno que coincida con los parámetros
- En los últimos 5 años Gómez realizó 36 viajes aunque no se conoce si fueron institucionales o particulares
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha comunicado al juez Juan Carlos Peinado que Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajó una vez a República Dominicana en 2022, tratándose del único destino de entre los posibles viajes que pidió concretar al Ministerio del Interior.
Así se desprende de un informe, al que ha tenido acceso RTVE, y que la UCO ha remitido al juez que investiga a Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación.
Peinado cursó el pasado 6 de febrero una petición para conocer los viajes que Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, hubieran podido realizar a República Dominicana, República del Congo, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y a Rusia.
En este sentido, los agentes precisan que, "respecto a los países consignados" en el oficio judicial, "únicamente consta un viaje a la República Dominicana", realizado el 1 de junio de 2022 con la compañía Air Europa y del que regresó el día 3 de ese mismo mes.
Y precisan que "el tiempo máximo que se conservan" este tipo de datos es de cinco años, "por lo que no existe información anterior respecto de los mismos".
En el oficio también constan viajes a Reino Unido, Egipto, Italia, México, Costa Rica, Perú, Suiza, Países Bajos y Ghana realizados por Gómez. Respecto a la asesora, la UCO certifica vuelos a México, Egipto y Estados Unidos.