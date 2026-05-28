El PNV cree que la legislatura "ha llegado a su fin" pero niega que esté sobre la mesa una moción de censura

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha asegurado este jueves que la legislatura "ha llegado a su fin" y ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones generales "este año", pues, ha asegurado, es lo que "el interés general demanda" tras los últimos casos de presunta corrupción conocidos que cercan al PSOE, pero ha reiterado que no está encima de la mesa de su partido una moción de censura y no la contempla.

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El PNV da por terminada la legislatura.

Aitor Esteban pide que se convoquen elecciones: "El interés general lo que demanda, en esta situación, es la convocatoria electoral en este año (...) La legislatura ha llegado a su fin y así debería ser"… pic.twitter.com/fSwj4Tdhre“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) May 28, 2026

En declaraciones a los medios, el líder de los 'jeltzales' ha pedido a Sánchez una reflexión porque "esta semana han pasado muchas cosas", en alusión al sumario por el que está imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, la entrada de la UCO en la sede nacional del PSOE y las imputaciones por el caso Leire Díez, y se ha mostrado convencido de que "van a pasar más".

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