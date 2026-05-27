La UCO interviene correos, libros contables e información detallada de la sede del PSOE vinculados al caso Leire Díez

Mientras siguen los requerimientos de información en la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya han intervenido información vinculada al caso Leire Díez que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Entre otras cosas, los agentes han intervenido los correos electrónicos del que fuera secretario de organización del partido, Santos Cerdán, y también de la actual gerente, Ana María Fuentes. Asimismo, se ha hecho un examen íntegro de los libros contables del partido y el listado de acceso a la sede.

El juez Pedraz también ha solicitado rastrear las agendas y el acceso de coches al párking subterráneo en Ferraz, además de información detallada de todos los viajes, hospedajes y alquileres de vehículos que por parte de este partido se hayan organizado o gestionado tanto de forma individual como conjunta con otras personas. Todo según el auto al que ha tenido acceso RTVE.

El requerimiento de información afecta a las direcciones de correo electrónico de cuentas corporativas del PSOE del que fue su secretario de Organización, Santos Cerdán, y también de la gerente, Ana María Fuentes, además de a otros cargos de la formación como Celia Rodríguez y el exresponsable de comunicación, Ion Antolín. El magistrado ha ordenado que se recabe esta información desde 2021 hasta la actualidad y que se haga "con carácter inmediato".

Los agentes de la UCO también tienen orden de acceder a la "estructura completa de carpetas y subcarpetas y su organización departamental" de las personas señaladas en el auto, así como "informe detallado al respecto de las personas responsables de la estructura informática", tanto personal propio como externo, desde 2024 hasta la actualidad.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentran desde primera hora de este miércoles en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para requerir información en relación al caso Leire Díez. EFE/ Rodrigo Jimenez

El magistrado Santiago Pedraz también ha pedido "toda la información disponible" al respecto de la agenda institucional de Santos Cerdán, "incluidos todos aquellos documentos, archivos, agendas que puedan evidenciar elementos en este sentido y que fueran gestionados por terceras personas dentro del partido".