Agenda de actos del papa León XIV en Madrid el 6 de junio: horarios, calles cortadas y alternativas de tráfico

El sábado 6 de junio llega el papa León XIV a España. Su llegada será la primera de un pontífice a nuestro país en 15 años. La última visita papal tuvo lugar en 2011, cuando Benedicto XVI acudió a Madrid con motivo de la XXII Jornada Mundial de la Juventud.

Durante cuatro días, Benedicto participó en actos multitudinarios junto a miles de jóvenes que viajaron hasta la capital española desde distintos lugares del mundo para asistir a ese encuentro. Por su parte, Francisco ha sido el único pontífice que no visitó España durante sus 12 años al frente de la Iglesia católica. Al menos desde que Juan Pablo II inició sus visitas oficiales a nuestro país en 1982.

Tras cumplir un año de pontificado a principios de mayo, León XIV ha decidido emprender un viaje por España para visitar distintos puntos de interés. Su primera parada es Madrid, donde permanecerá durante cuatro días y hasta donde se desplazarán miles de peregrinos y periodistas, nacionales e internacionales, para seguir de cerca cada detalle de su visita. Esta parada incluye una vigilia con los jóvenes y un acto multitudinario en el estadio Santiago Bernabéu.

Agenda y horario de actos del papa hoy en Madrid 08:00 horas (hora peninsular): salida del papa del aeropuerto Roma-Fiumicino hacia Madrid.

10:30 horas (hora peninsular): llegada del papa al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

11:30 horas (hora peninsular): ceremonia de bienvenida del papa en el Palacio Real de Madrid.

12:00 horas (hora peninsular): visita de cortesía a los reyes de España.

12:30 horas (hora peninsular): primer discurso oficial en España ante autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático.

18:00 horas (hora peninsular): visita a los operadores y asistidos del Proyecto Social "CEDIA 24 HORAS" de Cáritas Diocesana de Madrid.

20:30 horas (hora peninsular): el papa presidirá una Vigilia de Oración con jóvenes en Madrid en la Plaza de Lima.

Calles cortadas y alternativas de tráfico Desde el 21 de mayo, los trabajos de montaje en las plazas de Lima y Cibeles han provocado restricciones progresivas a la circulación. Las afecciones han incluido ocupaciones puntuales de carriles en vías principales como los paseos de la Castellana, Recoletos, del Prado, así como en la calle Alcalá. En el entorno de la Plaza de Lima, situada entre los distritos de Chamartín y Tetuán, las labores obligaron inicialmente a clausurar la calzada central y a limitar algunos giros y cruces, manteniendo operativos únicamente varios carriles perimetrales. El miércoles 3 de junio entró en vigor el cierre total de la zona, que también afectó a tramos del Paseo de la Castellana y requirió desvíos por calles como General Péron y Concha Espina, parcialmente reservadas al tráfico local y a los servicios autorizados. ““ Por su parte, en la Plaza de Cibeles las restricciones alcanzan al carril bus y a varios carriles de circulación, con afecciones escalonadas en el lateral del Paseo de Recoletos y en distintos tramos del Paseo del Prado y la calle Alcalá. La clausura completa del perímetro quedó programada para la madrugada del jueves 4 de junio, manteniéndose únicamente accesos limitados para residentes y servicios esenciales. Además, durante esa jornada se prevén restricciones puntuales en el entorno del Palacio Real por la mañana y un amplio dispositivo de movilidad en la Castellana y la Plaza de Lima durante la noche, acompañado de desvíos de tráfico y refuerzos en el transporte público.