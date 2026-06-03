¿Qué es el SOS? El Sistema Operativo Sanitario que atendería al papa en caso de urgencia durante su visita a España

La seguridad sanitaria del papa, en su calidad de jefe de Estado y alto dignatario extranjero, está plenamente garantizada en suelo español gracias al Sistema Operativo Sanitario (SOS) de la Presidencia del Gobierno. Según la Resolución de 27 de febrero de 2026 —publicada en el BOE el pasado 2 de marzo— se ha formalizado un convenio entre el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno de España y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para la "prestación de asistencia sanitaria continuada y atención integral a la salud del presidente, expresidentes, vicepresidentes, ministros y, cuando se encuentren en territorio nacional, a los altos mandatarios y dignatarios de gobiernos extranjeros".

En caso de que el papa requiriese atención médica durante su estancia, el convenio estipula un despliegue de recursos humanos altamente cualificados procedentes del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). El equipo bajo mando del SOS está compuesto por un director, ocho médicos y nueve graduados en enfermería —incluyendo un supervisor de área y ocho enfermeros de unidades especiales— con dedicación exclusiva.

Además, el dispositivo cuenta con 12 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, quienes desempeñan la función de conductores de UVI móvil, garantizando un traslado rápido y seguro bajo la dirección operativa del sistema. En situaciones de necesidad específica, el director del SOS podrá recabar la colaboración de otros especialistas del SERMAS en calidad de consultores.

Dos ambulancias UCI móvil El protocolo de actuación dispone de centros de atención estratégica en la capital. El SOS cuenta con dos unidades asistenciales sanitarias dentro del Complejo de la Moncloa y una Unidad Sanitaria de Altos Mandatarios y Dignatarios específica ubicada en el Hospital Universitario La Paz, que actúa como centro de referencia para pruebas complementarias y consultas. León XIV utilizará dos papamóviles y tres vehículos eléctricos durante su visita a España RTVE.es / AGENCIAS Para los desplazamientos, el sistema dispone de dos ambulancias UCI móvil medicalizadas y listas para intervenir ante cualquier contingencia extraordinaria. El convenio prevé incluso que se puedan solicitar unidades de apoyo adicionales con equipos sanitarios y vehículos UCI extra a la Consejería de Sanidad madrileña.