El Ministerio de Trabajo recomienda el teletrabajo en las localidades que visitará el papa León XIV en España
- El Ministerio recuerda que la ley prevé la modalidad del trabajo a distancia ante este tipo de situaciones
- Permitiría reducir los desplazamientos innecesarios y ayudar al funcionamiento de los servicios
El Ministerio de Trabajo ha recomendado que las empresas permitan el teletrabajo a sus empleados durante la visita del papa León XIV a España. El papa visitará Madrid, Canarias y Cataluña, con algunos eventos multitudinarios, y se espera que la visita provoque alteraciones del tráfico.
El Ministerio que dirige Yolanda Díaz ha enviado este martes una nota a las Delegaciones de Gobierno con esta recomendación, que busca "favorecer la protección de la seguridad de las personas trabajadoras, reducir los desplazamientos innecesarios y contribuir al normal desarrollo de los servicios y actividades económicas" durante la visita.
Trabajo recuerda que la legislación (Artículo 37.3 g del Estatuto de los Trabajadores y la Ley 10/2021 reguladora del trabajo a distancia) prevé el trabajo a distancia en los puestos de trabajo cuyas características lo permitan "ante la eventual adopción por parte de las autoridades competentes de recomendaciones, limitaciones o restricciones a la movilidad de personas y vehículos".
Además, el Ministerio recomienda "con carácter preventivo" que empleadores y personas trabajadoras "planifiquen con antelación las medidas organizativas necesarias" ante las alteraciones que provocará la visita del pontífice.
Otras administraciones también han recomendado teletrabajo
Distintas administraciones de los territorios que visitará León XIV han recomendado optar por modalidades de teletrabajo u otras adaptaciones de jornada. Así, el Ayuntamiento de Madrid ha pedido a las empresas que fomenten el teletrabajo entre el 3 y el 9 de junio ante las "afecciones importantes" al tráfico tanto en el entorno de la Plaza de Cibeles como en la Plaza de Lima.
El Gobierno de Canarias ha anunciado también distintas medidas. Entre otras, ha recomendado el teletrabajo en la administración pública, ha dispensado al personal de Justicia de acudir al trabajo y ha suspendido las clases en centros educativos el día 11 en Gran Canaria y el 12 en Tenerife.
Por su parte, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha preparado un dispositivo especial para facilitar la movilidad, que refuerza los servicios ferroviarios de Cercanías Madrid, Rodalies, Media Distancia y Avant y las actuaciones en los aeropuertos implicados en el operativo.
La visita del sumo pontífice a España, que ha sido declarada evento de especial interés público por el Gobierno, tendrá lugar del 6 al 12 de junio con actos programados en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife y concentraciones y actos religiosos que podrán superar el millón de asistentes.