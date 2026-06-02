El Ministerio de Trabajo recomienda el teletrabajo en las localidades que visitará el papa León XIV en España

El Ministerio de Trabajo ha recomendado que las empresas permitan el teletrabajo a sus empleados durante la visita del papa León XIV a España. El papa visitará Madrid, Canarias y Cataluña, con algunos eventos multitudinarios, y se espera que la visita provoque alteraciones del tráfico.

El Ministerio que dirige Yolanda Díaz ha enviado este martes una nota a las Delegaciones de Gobierno con esta recomendación, que busca "favorecer la protección de la seguridad de las personas trabajadoras, reducir los desplazamientos innecesarios y contribuir al normal desarrollo de los servicios y actividades económicas" durante la visita.

Trabajo recuerda que la legislación (Artículo 37.3 g del Estatuto de los Trabajadores y la Ley 10/2021 reguladora del trabajo a distancia) prevé el trabajo a distancia en los puestos de trabajo cuyas características lo permitan "ante la eventual adopción por parte de las autoridades competentes de recomendaciones, limitaciones o restricciones a la movilidad de personas y vehículos".

Además, el Ministerio recomienda "con carácter preventivo" que empleadores y personas trabajadoras "planifiquen con antelación las medidas organizativas necesarias" ante las alteraciones que provocará la visita del pontífice.