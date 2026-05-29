Transportes prepara un dispositivo especial de movilidad para la visita del papa León XIV a España

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha preparado un dispositivo especial para facilitar la movilidad durante la visita a España del papa León XIV, que refuerza los servicios ferroviarios de Cercanías Madrid, Rodalies, Media Distancia y Avant y las actuaciones en los aeropuertos implicados en el operativo.

La visita del sumo pontífice a España, que ha sido declarada evento de especial interés público por el Gobierno, tendrá lugar del 6 al 12 de junio con actos programados en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife y concentraciones y actos religiosos que podrán superar el millón de asistentes.

Según Transportes, el Ejecutivo ha celebrado más de 80 reuniones de coordinación entre distintas administraciones e instituciones, mediante grupos de trabajo, con el objetivo de facilitar los desplazamientos y garantizar la movilidad.

Refuerzo de Cercanías en Madrid En primer lugar, ante la fuerte demanda de transporte público y la elevada movilidad prevista para esos días tanto en Madrid (del 6 al 9 de junio) como en Barcelona (9 y 10 de junio), Renfe reforzará prácticamente todas las líneas de Cercanías Madrid y Rodalies de Barcelona, con un aumento de plazas que puede ser de más del 35 % respecto a un fin de semana habitual. Solo en Madrid, el refuerzo será de más de 1,1 millones de plazas el sábado 6 y domingo 7 de junio, que serán los días de mayor afluencia de asistentes. Entre los eventos previstos en Madrid destacan la vigilia de oración en la Plaza de Lima, el sábado 6 de junio; la Santa Misa en la Plaza de Cibeles, el domingo 7 de junio, con la previsión de asistencia entre 1 y 1,5 millones de personas, y el encuentro diocesano en el estadio Santiago Bernabéu, además de otros actos que tendrán lugar en Ifema, el pabellón Movistar Arena o la Catedral de la Almudena. Solo en Madrid hay un despliegue en seguridad de 14.000 agentes en lo que se ha definido como el "mayor dispositivo de seguridad de la historia". El alcalde la capital, José Luis Martínez Almeida, ha pedido a las empresas que faciliten el teletrabajo si es posible durante la visita papal a Madrid. Para facilitar la movilidad de los viajeros a estos eventos, Cercanías Madrid ha dispuesto durante el fin de semana un refuerzo especial de trenes y personal. Así, desde las 13.00 horas del 6 de junio hasta la finalización del servicio, las principales líneas (C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-7, C-8 y C-10) registrarán un aumento de frecuencias y trenes en doble composición. En total, se prevé un incremento de plazas para ese día de más 540.000. El domingo 7 de junio está previsto un refuerzo de 580.000 plazas más, además de trenes de reserva en Chamartín, Aranjuez, Móstoles el Soto, Fuenlabrada, Coslada y Villaverde Alto ante cualquier imprevisto que pueda surgir.

Cierres en Madrid: Nuevos Ministerios, Sol y Recoletos Durante la visita del Papa y los días previos, Renfe activará también un dispositivo integral de información en web y app de Cercanías, mensajes en pantallas de estaciones y máquinas autoventa, megafonía en trenes y estaciones con avisos periódicos, cartelería física y digital específica, comunicación a través de redes sociales y refuerzo del centro de atención telefónica. Durante los actos podrán producirse restricciones o cierres puntuales de estaciones por motivos de seguridad y a instancias de las Fuerzas de Seguridad. En este sentido, en lo referente a la visita a Madrid, el 6 de junio, desde las 17.00 horas hasta las 22.00 horas, los trenes no efectuarán parada en la estación de Nuevos Ministerios, que permanecerá cerrada. Por los mismos motivos, el 7 de junio desde las 07.00 horas hasta las 10.00 horas los trenes no efectuarán parada en la estación de Sol, que permanecerá cerrada, y desde el inicio del servicio hasta las 16.00 horas los trenes no efectuarán parada en la estación de Recoletos, que también permanecerá cerrada en ese tramo horario.

Más plazas de Rodalies en Barcelona Por su parte, en Barcelona está prevista una Oración en la Catedral de Barcelona y una Vigilia en el Estadio Lluis Companys el martes 9 de junio. Además de estos actos, a los que se prevé una asistencia multitudinaria, el miércoles 10 de junio, la Sagrada Familia concentrará la actividad del Papa para ese día, con un acto de conmemoración de Gaudí y la bendición de la torre de Jesucristo. La primera actividad (Oración en la Catedral de Barcelona), el 9 de junio, contará con un refuerzo de las líneas R1, R4 y R2 (R2 Nord y R2 Sud) en las estaciones de Plaza de Catalunya, Arco del Triunfo y Paseo de Gracia. En la vigilia entre las 20:00 y las 22:00 horas en el Estadio Lluis Companys, a 3,8 kilómetros de la estación de Sants, las líneas R1 y R4 registrarán una oferta de 17.000 plazas a la hora, y la R2, R2 Nord y R2 Sud, 20.000 plazas a la hora. Para el acto de la Sagrada Familia del 10 de junio, las líneas que pasan por las estaciones de Clot, Arco del Triunfo y Paseo de Gracia (R1, R2 y R4) también registrarán un refuerzo especial de trenes para ajustarse a la demanda de transporte.

Refuerzo de los servicios Avant y Media Distancia Asimismo, los tres corredores Avant (Media Distancia de Alta Velocidad) de la zona centro, Valladolid/Segovia-Madrid, Toledo-Madrid y Puertollano/Ciudad Real-Madrid registrarán durante el fin de semana del 6 y 7 de junio un incremento de más de 13.000 plazas, con respecto al número de plazas de un fin de semana normal. En cuanto a servicios de Media Distancia, tanto el 6 como el 7 de junio dos trenes regionales que conectan Madrid con Extremadura circularán en doble composición con 370 plazas adicionales cada día, es decir, 740 plazas más en total para ese fin de semana.